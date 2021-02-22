شكرا لقرائتكم خبر عن الرائد ينتفض ويسحق أبها بثلاثية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تغلب فريق الرائد على مضيفه أبها بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم (الاثنين) على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في افتتاحية لقاءات الجولة الـ20 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت أهداف الرائد عن طريق محمد فوزاير (د: 12)، كريم البركاوي (هدفين 20، 26)، وبهذه النتيجة يحقق الرائد فوزه السادس ويصل إلى النقطة الـ22 في المركز الرابع عشر، فيما تلقى أبها خسارته العاشرة ليتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر.