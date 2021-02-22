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الرائد ينتفض ويسحق أبها بثلاثية

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جدة - خالد شويل - تغلب فريق الرائد على مضيفه أبها بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم (الاثنين) على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة في افتتاحية لقاءات الجولة الـ20 لدوري كأس الأمير للمحترفين.

وجاءت أهداف الرائد عن طريق محمد فوزاير (د: 12)، كريم البركاوي (هدفين 20، 26)، وبهذه النتيجة يحقق الرائد فوزه السادس ويصل إلى النقطة الـ22 في المركز الرابع عشر، فيما تلقى أبها خسارته العاشرة ليتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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