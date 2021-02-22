برنامج مجلس دبي لتطوير اللاعبين المحترفين ينطلق في «حتا» الثلاثاء

تنطلق الثلاثاء في نادي حتا الرياضي فعاليات «برنامج تطوير قدرات اللاعبين المحترفين في شركات كرة القدم بدبي» الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي تحت شعار «مسيرتك مستقبلك»، بهدف تحقيق الالتزام المهني للاعبين المحترفين بشركات كرة القدم بدبي. ويتحدث في البرنامج الخبير الكروي أفرام جرانت المدير الفني السابق لمنتخب إسرائيل وغانا وأندية تشيلسي وبورتسموث ووست هام الإنجليزية وبارتيزان بلغراد الصربي وتيرو ساسانا التايلاندي، الذي يشارك كمحاضر رئيسي في البرنامج، حيث يلتقي مع المدير التنفيذي لنادي حتا، ويلقي محاضرتين للاعبين، تخصص المحاضرة الأولى لنخبة اللاعبين الموهوبين من أعمار 14 إلى 19 سنة، فيما تخصص المحاضرة الثانية للاعبين المواطنين من الفريق الأول وفريق تحت 21 سنة واللاعبين المحترفين الأجانب والمقيمين، كما سيقوم أفرام جرانت بجولة في أروقة النادي للاطلاع على الخدمات والمرافق التي يوفرها النادي للاعبين. وسيتم خلال الأيام المقبلة تنظيم محاضرات مماثلة ضمن فعاليات البرنامج في شركات النصر وشباب الأهلي والوصل لكرة القدم، ويتضمن البرنامج تقديم محاضرات توعوية، ودورات تثقيفية ومحاضرات للاعبين الأجانب حول ثقافة البلد وتقاليده وتعلم اللغة العربية، إلى جانب محاضرات ودورات لمرحلة ما بعد الاعتزال وتعزيز قرارات اللاعبين باتخاذ كرة القدم مهنة لهم ضمن القانون الرياضي. ويستمر البرنامج لمدة 3 مواسم رياضية قادمة ليكون إضافة مهمة في جهود المجلس المستمرة منذ عدة سنوات لتطوير جميع العاملين في أندية وشركات كرة القدم بدبي في مختلف التخصصات الإدارية والفنية وعلى مستوى المدربين واللاعبين. ويهدف البرنامج إلى استثمار اللاعبين المحترفين (المواطنين والأجانب) من خلال اشراكهم في برامج المسؤولية المجتمعية للشركة والترويج للرعاة والمنتجات ومتجر النادي، وتحسين أسلوب حياة اللاعب المحترف وفق متطلبات الاحتراف وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. ويمتلك أفرام جرانت خبرة تدريبية طويلة ومتنوعة مع الأندية والمنتخبات التي يوظفها حالياً في مجال تأهيل المدربين من خلال ورش عمل متقدمة ومحاضرات ودورات تدريبية متقدمة للمدربين في العديد من الدول.

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