شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة رأس الخيمة تؤكد جاهزيتها لتأمين «طواف الإمارات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة بتسخير جميع الإمكانيات والتسهيلات لإنجاح استضافة الإمارة لطواف الإمارات للدراجات الهوائية والعمل على تواجد الفرق الميدانية لتنظيم وتسهيل هذا الحدث العالمي. جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقى لطواف الإمارات للدراجات الهوائية الذي استضافته شرطة رأس الخيمة «عن بعد» بحضور العميد عبد الله علي منخس مدير عام العمليات الشرطية رئيس لجنة الفعاليات والاحتفالات في الإمارة، وفلاح محمد الحرش مدير فريق الطوارئ والأزمات والكوارث برأس الخيمة وجميع المعنيين، وتم خلاله مناقشة خطط تأمين خط سير السباق والتجهيزات الخاصة بالسباق العالمي الذي يضم 7 جولات تستضيف منها إمارة رأس الخيمة الجولة الرابعة والخامسة يومي 24 و25 فبراير الجاري. وأكد العميد عبدالله منخس ضرورة ضبط أمن الطرق أثناء فترة الطواف، وتوفير جميع متطلبات الأمن والسلامة لجميع المشاركين والحضور في إمارة رأس الخيمة، وتحقيق انسيابية الحركة المرورية وتقديم كل أنواع الدعم اللازم. وقام العميد دكتور محمد الحميدي مدير عام العمليات المركزية يرافقه العميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بجولة ميدانية تفقدية شملت جميع الطرق التي سيمر خلالها طواف الإمارات ما يؤكد حسن الاستعدادات في الإمارة لاستضافة الحدث العالمي.