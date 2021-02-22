شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مسابقة رماية العمليات الشرطية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخلت منافسات بطولة الشرطة السنوية للرماية في نسختها التاسعة والثلاثين مراحلها قبل الختامية، والتي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، وتستضيفها القيادة العامة لشرطة الشارقة على ميادينها الرائعة بالخضيرة في الفترة من 15 إلى 24 من شهر فبراير/ شياط الجاري، حيث أقيمت مسابقة رماية العمليات الشرطية بالبندقية لفئة (رجال – سيدات) فرق، وهي من أنواع الرمايات التي استحدثتها وزارة الداخلية بجدول مسابقات البطولة لهذا العام، وتستمر لمدة يومين يلتقي خلالها 14 فريقاً من مختلف القيادات الشرطية والأمنية المشاركة في البطولة، منها 9 فرق رجال، و5 فرق سيدات. شهد انطلاقة المسابقة العميد وليد سالم الشامسي قائد كلية الشرطة، عضو اتحاد الشرطة الرياضي رئيس اللجنة الفنية للبطولة، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والعميد عارف علي الريس مدير اتحاد الشرطة الرياضي، وعدد من الضباط بوزارة الداخلية من المنظمين. وتشتمل مسابقة رماية العمليات الشرطية بالبندقية لفئة (رجال – سيدات) فرق، على 4 سيناريوهات، تنفذ على 4 ميادين مختلفة، وتحاكي جميعها الأدوار والمهام التي قد تتطلب أن يتعامل معها عناصر الشرطة والأمن من واقع طبيعة عملهم ومهامهم التي يكلفون بها، حيث يتم تطبيق سيناريوهات هذه المسابقة من خلال التسديد على الأهداف بواسطة البندقية من خلف مجموعة من السواتر مختلفة الأشكال والأحجام، ويسهم هذا النوع من الرماية في تعزيز مهارات منتسبي وزارة الداخلية في التعامل مع السيناريوهات المشابهة من وضعيات ومسافات مختلفة، تهدف إلى بسط الأمن العام، والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.