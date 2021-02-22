رالي دبي الصحراوي يحظى بإشادة واسعة لمراعاة عوامل السلامة

أشاد محمد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، (فيا)، للرياضة، بالجهود المشتركة الرائعة التي بذلها المتسابقون والفرق والجهات الراعية والمتطوعون لضمان نجاح وسلامة النسخة الرابعة من رالي دبي الصحراوي 2021. وقال ابن سليم: «لقد تم الالتزام بدقة متناهية ببروتوكول جائحة «كوفيد- 19» الذي تم وضعه بالاشتراك مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، لنرد الجميل لثقة حكومة دبي بنا في عودة آمنة لبطولة كأس العالم إلى الإمارة». وأضاف: «نحن ممتنون للغاية بجميع من شارك في الرالي لالتزامهم باتباع تدابير جائحة «كوفيد-19» بما يتماشى مع المتطلبات الحكومية لضمان سلامة جميع المعنيين بهذا الحدث، جاء ذلك نتيجة للجهود المشتركة الرائعة من قبل المنافسين والفرق والجهات الراعية والمتطوعين الذين قدموا لنا الدعم والتعاون بنسبة 100% منذ البداية حتى النهاية لتأمين الرالي». وأقيم رالي دبي الصحراوي برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وحظي بدعم هيئة كهرباء ومياه دبي، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية والشركة العربية للسيارات، نيسان، ونظمته منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية. واتخذ الرالي من مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية مقراً له، ودخل الرالي سجلات الأرقام القياسية كأول رالي في بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية يقام باستخدام الطاقة الشمسية المستدامة. وقال ابن سليم: «قدم لنا مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي مقراً رئيسياً مميزاً للرالي، ونحن سعداء بدخول رالينا تاريخ كأس العالم للراليات الصحراوية (فيا)، ما مكننا من تعبيد الدرب نحو مستقبل مشرق للتنمية المستدامة لرياضة السيارات». وأضاف: «وضعت حكومة دبي ثقة كبيرة بنا لإعادة راليات بطولة كأس العالم إلى الإمارة، والتأكد من إدارة الحدث بأمان، وكان الدعم المقدم حاسماً في إنجاح الرالي». واستبعد الرالي العام الماضي بسبب جائحة «كوفيد–19»، وعاد بعد أن أعطت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الموافقة على إقامة الرالي بشرط الالتزام الصارم بتطبيق بروتوكول جائحة «كوفيد-19» الذي صممته منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية. وضم الدعم الحكومي للرالي الهيئة العامة للرياضة، وجمارك دبي، وهيئة الصحة بدبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وبلدية دبي، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، وشركة دبي للإعلام، وشركة ماي دبي. وشارك في رالي دبي الصحراوي، الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية (فيا)، وفاتحة جولات بطولة كأس العالم للدراجات النارية (فيم) لهذا العام، 93 متسابقاً من 28 دولة من الشرق الأوسط، وحول العالم.