اتحاد الكرة يمهل الاسماعيلي 30 يوما قبل خصم 3 نقاط بسبب "إبراهيم حسن"

محمد اسماعيل - القاهرة - أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم نادي الإسماعيلي رسميًا بخصم ثلاث نقاط من رصيده في الدوري المصري الممتاز، في حالة عدم تنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية، الصادر لمصلحة نادي النجوم، خلال 30 يومًا، تبدأ غدًا الموافق 23 فبراير الجاري.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية أصدرت حكمًا نهائيًا لمصلحة نادي النجوم، يقضي بتغريم الإسماعيلي 1.25 مليون دولار أمريكي، بسبب أزمة انتقال إبراهيم حسن لاعب الفريقين السابق، والذي انتقل من الإسماعيلي إلى الزمالك ثم بيراميدز.

وأشار الاتحاد المصري لكرة القدم إلى أن لجنة الانضباط والأخلاق أصدرت ذلك القرار استنادًا إلى الحكم الصادر من المحكمة الفيدرالية السويسرية في شهر يناير الماضي، برفض الطعن المقدم من الاسماعيلي على حكم التغريم.

كما ألزمت المحكمة الرياضية الدولية في حكمها نادي الإسماعيلي بالتكفل بمصاريف المحاماة، والتي ذكر مصدر بنادي النجوم في تصريحات خاصة لـ "يلا كورة" أن قيمتها تقترب من مائة ألف دولار، بالإضافة إلى غرامة تأخير، وهو ما يجعل القيمة الإجمالية للمبلغ المستحق، تقترب من مليون ونصف المليون دولار.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدروي المصري الممتاز، برصيد تسع نقاط، بينما ينافس النجوم في دوري "ممتاز ب".