"لا يوجد ظرف طارئ".. الكاف يرفض تأجيل لقاء الزمالك وتوينجيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طلب الزمالك، بشأن تأجيل مباراة توينجيت السنغالي بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك قد طلب من "كاف" تأجيل مباراة توينجيت لمدة 24 ساعة بسبب تأخر وصول بعثة الفريق للسنغال بسبب أزمة الطائرة الخاصة.

وأخطر "كاف" الزمالك برفضه تأجيل المباراة، لتقام في موعدها يوم الثلاثاء الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

واستند "كاف" في رفضه الطلب، على وصول بعثة الزمالك للسنغال، قبل المباراة بأكثر من ٢٤ ساعة، مما اعتبره لا يندرج تحت بند الظرف الطارئ.

وكانت بعثة الزمالك قد تأخرت في الوصول للسنغال، وظلت بالأراضي الجزائرية لساعات طويلة بسبب رفض السلطات في موريتانيا عبور الطائرة لعدم الحصول على التصريح اللازم.