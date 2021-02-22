"نريد هزيمة الأهلي".. الخليج 365 يحاور لاعب سيمبا التنزاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

في تنزانيا يسير فريق سيمبا على خطى ثابتة من أجل التواجد بين كبار القارة وهذا ما يسعى إليه الإدارة في السنوات القليلة الماضية.

بطل تنزانيا شارك في بطولة دوري أبطال أفريقيا بواقع عشر نسخ، إلا أن النسخة الحالية يأمل من خلالها فريق سيمبا إلى تحقيق المفاجأة وأن يكون الحصان الأسود للبطولة خاصة بعد البداية المميزة للفريق عن طريق الفوز على فيتا كلوب الكونغولي في مرحلة المجموعات.

سيمبا سيكون أمامه تحديًا صعبًا من خلال ملاقاة عملاق أفريقيا في الوقت الحالي والمرشح الأبرز للتتويج بلقب دوري أبطال من أفريقيا من خلال مواجهة بطل آخر نسخة الأهلي في لقاء يسعى إليه الأحمر للثأر من بطل تنزانيا عقب الخسارة من قبل أمام نفس المنافس على ملعبه بهدف دون رد في لقاء أقيم في 2019.

وبالحديث عن فريق سيمبا فالفريق التنزاني دعّم صفوفه في الفترة الماضية من خلال التعاقد مع الدولي الأوغندي تاديو لوانجا والذي دوّن أول مشاركاته القارية من خلال مواجهة فيتا كلوب والتي انتهت بهدف دون رد.

"الخليج 365" تواصل مع صاحب الـ26 عامًا للحديث معه عن عدة أمور انتقاله لسيمبا وطموحات بطل تنزانيا إلى جانب رأيه في مواجهة الأهلي.

وإليكم تفاصيل الحوار على الشكل التالي:

- كيف ترى بداية سيمبا في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال؟

سيمبا فريق كبير، والإدارة لديها طموحات كبيرة، الفريق يسير بشكل جيد وهذا ما تحقق بالفعل عقب الفوز على فيتا كلوب بملعبه.

- كان لديك تجربة في صفوف طنطا والآن مع سيمبا كيف ترى مشوارك في مصر؟

الدوري المصري كبير جدًا ومن أكبر الدوريات في القارة السمراء، لكن انتقالي لسيمبا خطوة كبيرة في مسيرتي خاصة أن النادي كما صرحت لديه طموحات في الفترة المقبلة، انتقالي لسيمبا حدث في سوق الانتقالات الشتوية لذا يعتبر أنني جديد مع الفريق ورغم من ذلك لم أحتج وقتًا طويلاً للتكيف مع الفريق.

- الأهلي المرشح الأبرز لتصدر المجموعة خاصة بعد نتيجة مباراة المريخ هل تتفق في ذلك؟

كرة القدم تلعب على أرض الملعب، لذلك ننتظر مواجهة الأهلي لكي نثبت للجميع أن كرة القدم رياضية واقعية، لا يوجد أي نادٍ ضمن التأهل من المجموعة حتى بما فيهم الأهلي.

- برأيك هل سيمبا قادر على التنافس أمام الأهلي في مرحلة المجموعات؟

كما أكدت كرة القدم تلعب في الملعب، لذا هدفنا صدارة المجموعة والتأهل كأول، ولكي تكون الأفضل عليك أن تهزم الأفضل والأهلي الآن هو من أفضل أندية القارة خاصة بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا والحصول على برونزية كأس العالم للأندية بقطر.

- وكيف ترى مواجهة الأهلي المقبلة خاصة أن الفائز سيتصدر المجموعة؟

الأهلي نادٍ محترم للغاية فهم من كبار القارة، لكن أيضًا لدينا أهداف نسعى إلى تحقيقها.

- برأيك ما هو اللاعب الأبرز في الأهلي خاصة كانت لديك تجربة في مصر سابقة؟

الأهلي ما يميزه أنه لا يعتمد على لاعب واحد وهذا ما نشاهده الآن في طريقة لعب المدرب بيتسو موسيماني لا يوجد نجم في الفريق، أسلوب الأهلي يعتمد على الأداء الجماعي لذا الفريق بأكمله نجوم.

- المدرب ديديه جوميز كان لديه تجربة في مصر من خلال قيادة الإسماعيلي هل سيكون عامل مساعد لكم أمام الأهلي؟

بالطبع جوميز كان لديه تجربة مع الإسماعيلي وأيضًا مع المريخ السوادني، مدربنا يعرف الأجواء في أفريقيا وهذا ما سيساعدنا سواء أمام الأهلي أو في مشوارنا بالبطولة.

- قبل مباراة الأهلي ما هيّ الرسالة التي توجهها للجماهير؟

رسالتي لجماهير سيمبا بالتحديد نحن في احتياج لهم خاصة هذه الفترة والفريق يخوض منافسات مرحلة المجموعات، نحناج جماهير سيمبا أكثر من أي وقت مضى.

- من وجهة نظرك ما هيّ قوة سيمبا المهارة أم الأسلوب الجماعي؟

لا أستطيع الإجابة عن ذلك، لكن ما يهمنا هو أن يكون بداخل كل لاعب في الفريق هو التفكير في الفوز فقط.

- أخيرًا.. نادي بلاتينيوم الزيمبابوي اتهم نادي سيمبا بمشاركة لاعبين مصابين فيروس كورونا هل هذا حقيقي؟

هل يمكنهم إثبات ذلك؟، ما تردد إشاعات لا أساس لها من الصحة، مَن يمتلك الدليل فليقدمه ويثبت أننا شاركنا بلاعبين مصابين بالفيروس.