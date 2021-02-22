سيراميكا يتأهل لدور الـ16 بالكأس بعد الفوز على المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حقق سيراميكا كليوباترا فوزا سهلا على غزل المحلة بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

سجل هدفي المباراة، رجب عمران في الدقيقة 49 من أحداث الشوط الثاني، وعزز أحمد ياسر ريان تقدم فريقه مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 74.

استعان هيثم شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا بتشكيل مكون من: عامر عامر، رجب بكار، خالد صبحي، فابريس نجاه، سيف تقا، رجب عمران، ضياء قنديل، محمود نبيل، وينفول كوبينا، شادي حسين، أحمد غنيم.

على الجانب الآخر، اعتمد خالد عيد مدرب غزل المحلة عن كل من: محمود رضا، محمد فتح الله، محمود علاء، هاني عادل، هشام عادل، إسلام فؤاد، خالد لطفي، أحمد الشيخ، أحمد النادري، عبده يحيى، محمد عبد القادر.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مباراة (مصر للمقاصة VS الفائز من لقاء بترول أسيوط وأشمون).