بالمواعيد.. مشوار بيراميدز بمجموعات الكونفيدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أقيمت اليوم الإثنين مراسم قرعة دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الأفريقية، بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في مصر.

ويتواجد بيراميدز، ممثلاً وحيداً للكرة المصرية في البطولة، والتي سبق ولعب المباراة النهائية خلال النسخة الأخيرة، لكنه خسر اللقب لصالح نهضة بركان المغربي.

وأسفرت مراسم القرعة، عن تواجد بيراميدز بالمجموعة الرابعة من الرجاء المغربي ونكانا الزامبي، والفائز من مباراة نامينجو (تنزانيا) وبريميرو دو أوجوستو (أنجولا).

وجاء مشوار بيراميدز في المجموعات على النحو التالي:

الجولة الأولى 10 مارس: بيراميدز - نكانا.

الجولة الثانية 17 مارس: (نامينجو أو بريميرو دو أوجوستو) - بيراميدز.

الجولة الثالثة 4 إبريل: الجولة الرجاء - بيراميدز.

الجولة الرابعة 11 إبريل: بيراميدز - الرجاء.

الجولة الخامسة 21 إبريل: نكانا - بيراميدز.

الجولة السادسة 28 إبريل: بيراميدز - (نامينجو أو بريميرو دو أوجوستو).