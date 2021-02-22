الزمالك يعلن سلبية مسحة لاعبيه قبل مواجهة توينجت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سلبية المسحة الطبية الخاصة ببعثة الفريق للكشف عن فيروس كورونا.

وخضعت بعثة الزمالك لمسحة طبية تابعة للاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) للكشف عن فيروس كورونا عقب وصولها إلى العاصمة السنغالية داكار.

ويستعد الفريق لمواجهة تونجيت السنغالي، في المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء، في الجولة الثانية لمنافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

جدير بالذكر أن الزمالك وتوينجت يتواجدان في المجموعة الرابعة بدوري الأبطال رفقة كل من الترجي التونسي ومولودية الجزائر.