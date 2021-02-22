قرعة الكونفدرالية تضع الرجاء وبيراميدز في مجموعة واحدة

وقع الرجاء البيضاوي المغربي القوي في مجموعة واحدة مع بيراميدز المصري وصيف النسخة الماضية من كأس الاتحاد الأفريقي، بحسب القرعة التي سحبت الإثنين.

وكان الرجاء، حامل لقب 2018، قد فشل بالتأهل الى دور المجوعات للمسابقة الأولى دوري الابطال، فتابع مشواره في الرديفة كأس الاتحاد.

وإلى بيراميدز وصيف النسخة الماضية لخسارته بهدف أمام نهضة بركان المغربي، سيتواجه الرجاء مع نكانا الزامبي والفائز بين نامونغو التنزاني وبريمير دي أجوستو الأنجولي في المجموعة الرابعة.

ووقع نهضة بركان حامل اللقب ووصيف النسخة قبل الأخيرة مع جاره شبيبة القبائل الجزائر، إلى كوتون سبورت الكاميروني ونابسا ستارز الزامبي.

وتشهد المجموعة الاولى مواجهات قوية بين انييمبا النيجيري حامل لقب دوري الأبطال مرتين ومثله وفاق سطيف الجزائري بالاضافة إلى أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي والأهلي بنغازي الليبي.

ويحتاج النجم الساحلي التونسي بطل 2006 و2015 الى تخطي عقبة يونغ بافالوز الإسواتيني للتأهل الى مجموعة ثالثة تضم مواطنه الصفاقسي حامل اللقب 3 مرات مع ساليتاس البوركينابي وجاراف السنغالي.

في ما يلي القرعة:

– المجموعة الأولى: إنييمبا (نيجيريا)، وفاق سطيف (الجزائر)، أورلاندو بايرتس (جنوب افريقيا)، الأهلي بنغازي (ليبيا)

– المجموعة الثانية: نهضة بركان (المغرب، حامل اللقب)، شبيبة القبائل (الجزائر)، كوتون سبورت (الكاميرون)، نابسا ستارز (زامبيا)

– المجموعة الثالثة: النجم الساحلي (تونس) أو يونغ بافالوز (إسواتيني)، الصفاقسي (تونس)، ساليتاس (بوركينا فاسو)، جاراف (السنغال)

– المجموعة الرابعة: الرجاء البيضاوي (المغرب)، بيراميدز (مصر، وصيف حامل اللقب)، نكانا (زامبيا)، نامونجو (تنزانيا) أو بريميرو دي أجوستو (أنجولا)

* تقام المباريات في 10 و17 مارس، و4 و11 و21 و28 ابريل. يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى ربع النهائي.