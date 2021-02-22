بث مباشر | مشاهدة مباراة الكويت والفحيحيل في الدوري الكويتي stc

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الكويت والفحيحيل” في إحدى مباريات اليوم الاثنين 22-2-2021، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الكويتي stc.
وتقام مواجهة “الكويت والفحيحيل” على استاد جابر الاحمد الدولي، وتبدأ في تمام الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش، 18:45 بتوقيت مصر، 19:45 بتوقيت السعودية والكويت.
وينقل بث مباشر مباراة الكويت والفحيحيل على قناة الكويت الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي “نايل سات” على تردد 11055 عمودي، بصوت المعلق الرياضي الكويتي “حامد كميل”.
وتعد مواجهة اليوم بين الكويت والفحيحيل في الدوري الكويتي، هي الأولى بعدما توقف منذ 7 فبراير الجاري، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وكانت آخر مباراة لفريق الكويت قبل التوقف أمام “خيطان” وانتهت بالتعادل السلبي (0-0)، كما تعادل الفحيحيل ايضًا أمام النصر.
ويتواجد نادي الكويت في المركز الرابع برصيد 5 نقاط، من 3 مباريات، حيث تعادل في مباراتين، وانتصر في مباراة واحدة وكانت على حساب الساحل.
فيما يقبع فريق الفحيحيل في المركز السادس برصيد 4 نقاط، من 3 مباريات، انتصر في مباراة واحدة وكانت أمام “خيطان”، وتعادل في مرة واحدة، وخسر مثلها.
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