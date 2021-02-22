دوري أبطال أوروبا | بايرن ميونخ بدفاع منقوص أمام لاتسيو

أثار هانز فليك المدير الفني لبارين ميونخ الألماني الشكوك حول مشاركة المدافع نيكلاس زوله مع الفريق في المباراة المقررة أمام مضيفه لاتسيو الإيطالي غدًا الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

وقال فليك في مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين للحديث عن المباراة :”نيكلاس تعرض لإصابة. قد يتحتم الدفع بجوشوا (كيميش) في الجانب الايمن (من الدفاع). لكننا مازلنا بحاجة لحسم القرار.”

ومع ذلك، يتوجه سوله برفقة الفريق إلى لاتسيو، رغم أنه حصل على راحة اليوم للتعافي.

كما كشف فليك أنه سيشرك ليون جوريتسكا أساسيًا في مباراة لاتسيو، حيث تعافى اللاعب من عدوى فيروس كورونا المستجد وعاد للمشاركة مع الفريق في المباراة التي خسرها بايرن أمام آينتراخت فرانكفورت 1 / 2 أمس الأول السبت في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الألماني (بوندسليجا).

وقال فليك :”لم يكن من الممكن ضمان العودة من المرض بهذا الشكل، نأمل أن يتمكن من أن يؤدي بالمستويات التي أظهرها خلال 45 دقيقة لعبها أمام فريق فرانكفورت. هو عنصر جيد بالنسبة لنا.”

ويغيب بايرن ميونخ حاليًا عن أفضل مستوياته، وقد تعرض لتعادل وهزيمة خلال مباراتيه الماضيتين بالدوري وبات مهددا بفقدان صدارة الدوري الألماني حيث يتفوق بفارق نقطتين فقط أمام أقرب منافسيه لايبزيج صاحب المركز الثاني.

وقال فليك :”نعرف ما حدث في الأيام القليلة الماضية، أود أن يؤدي الفريق بقوة منذ البداية، نعرف ما يمكن أن نقدمه في كرة القدم.”