بث مباشر | مشاهدة مباراة الشارقة والنصر في كأس رئيس الدولة الاماراتي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الشارقة والنصر”، في إحدى مباريات اليوم الاثنين 22-2-2021، ضمن منافسات نصف نهائي كأس رئيس الدولة الاماراتي.

وينقل البث المباشر لمباراة “الشارقة والنصر” على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق “علي سعيد الكعبي”، كما تنقل على قناة دبي الرياضية بصوت المعلق “عبد الله السعدي”.

وتقام مواجهة الشارقة والنصر على استاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي، وتنطلق في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 20:30 بتوقيت الامارات.

حسم نادي الشارقة تأهله إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة الاماراتي، بعد فوزه على خورفكان بنتيجة (2-0)، في دور الـ16، وعلى الظفرة (4-0)، في دور الثمانية.

أما نادي النصر فقد تأهل إلى هذا الدور بعد فوزه على فريق الوحدة بركلات الترجيح (4-2)، في دور الـ 16، و(2-0)، على عجمان في دور الثمانية.

وتعد مشاركة الشارقة والنصر في كأس رئيس الدولة الاماراتي هي 18 في تاريخ الفريقين منذ انطلاقة البطولة في عام 1974.

ولم يحقق نادي الشارقة كأس رئيس الدولة الاماراتي منذ موسم 2002/2003، ويتواجد في المرتبة الثانية بسجل الأبطال برصيد 8 ألقاب، وبفارق لقب وحيد عن الأول “شباب الاهلي دبي”، بينما حقق نادي بني ياس اللقب 4 مرات، آخرها في موسم 2014/2015.

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