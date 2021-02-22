ميلان دفع ثمن غياب الجزائري إسماعيل بن ناصر بخسارة صدارة الدوري الايطالي

تزامن تراجع نتائج إيه سي ميلان في الدوري الإيطالي مع غياب نجم لوسط الجزائري إسماعيل بن ناصر عن المباريات بسبب الإصابات.

وتعرض بن ناصر لسلسلة من الإصابات العضلية منعته من مساعدة فريقه خلال الفترة الحاسمة من الموسم الحالي للدوري الإيطالي.

وحقق ميلان نتائج رائعة خلال الـ15 جولة الأولى من الدوري الإيطالي مكنته من تصدر المسابقة لفترة طويلة، قبل أن تشهد نتائجه تراجعًا لافتًا خلال الفترة الأخيرة، وتحديدًا منذ بدء العام الجديد 2021.

وتكبد ميلان 4 هزائم في آخر 8 مباريات لعبها في الدوري الإيطالي، آخرها أمس الأحد أمام غريمه المحلي الإنتر بنتيجة (0-3).

ولم يلعب بن ناصر (23 عامًا) سوى 257 دقيقة في الدوري الإيطالي خلال الثلاثة أشهر الأخيرة بسبب توالي إصاباته العضلية، وكان غياب النجم الجزائري مؤثرًا للغاية، حيث تراجع الميلان للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر، الإنتر.

وشكل بن ناصر ثنائيًا قويًا في خط وسط الروسونيري مع الإيفواري فرانك كيسييه، خلال النصف الأول من الدوري الإيطالي هذا الموسم 2020/21، حيث تكامل اللاعبان بشكل كبير.

فالنجم الجزائري يمتاز بحركية ومرونة تكتيكية كبيرة، في حين يمتاز كيسييه بقوته البدنية وقدرة على اللعب بنسق عال طوال الـ90 دقيقة.

وتعتبر ثنائية بن ناصر وكيسييه، أحد أقوى ثنائيات الوسط من بين مختلف فرق الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وانعكس غياب بن ناصر بشكل سلبي على أداء كيسييه، الذي عجز عن الظهور بنفس المستويات القوية بعد أن شارك في وسط الفريق مع الموهبة الإيطالية الصاعدة، ساندرو تونالي (20 عامًا).

وتسببت إصابة بن ناصر في مشكلة كبيرة للمدير الفني لميلان، ستيفانو بيولي الذي فشل في إيجاد حلول فعالة لغياب النجم الجزائري، خاصة وأن الوافد الجديد، تونالي لم ينجح في إثبات وجوده حتى الآن.