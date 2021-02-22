بث مباشر | مشاهدة مباراة السد والعربي في الدوري القطري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “السد والعربي” في إحدى مباريات اليوم الاثنين 22-2-2021 ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري القطري.

ينقل البث المباشر لمباراة “السد والعربي” على قناة بي إن سبورتس المفتوحة، بصوت المعلق الرياضي العماني “أحمد البلوشي”، كما ينقل على قناة الكأس 1، بصوت شقيقه “خليل البلوشي”.

وتقام مواجهة السد والعربي على استاد جاسم بن حمد بنادي السد، وتنطلق في تمام الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش، 18:15 بتوقيت مصر، 19:15 بتوقيت السعودية وقطر.

يسير نادي السد في سلسلة من النتائج الإيجابية في الدوري القطري هذا الموسم، حيث لم يتذوق طعم الخسارة بعد مرور 16 جولة، فاز في 14 مباراة، وتعادل في مباراتين.

ويتصدر السد ترتيب الدوري القطري برصيد 44 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه “الدحيل”، ويتمتع الزعيم القطري بقوة هجومية فتاكة هذا الموسم تحت قيادة المدرب الاسباني “تشافي هيرنانديز“، إذ سجل 63 هدفًا بعد مرور 16 جولة، ليتخطى أهدافه التي سجلها في الموسم الماضي بالكامل في الدوري القطري.

في المقابل، لم يتذوق نادي العربي طعم الخسارة في آخر 7 مباريات خاضها في الدوري القطري، انتصر في 5 مناسبات، وتعادل مرتين.

ويتواجد العربي في المركز السادس بجدول الترتيب وفي رصيده 23 نقطة، من 16 مباراة، فاز في 6 مباريات، وتعادل في 5 مناسبات، وخسر في مثلها، وسجل لاعبوه 19 هدفًا، واهتزت شباكه 21 مرة.

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