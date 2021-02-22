لاعب ريال مدريد السابق يخضع لمحاكمة في ألمانيا بعد نشر صور إباحية

أعلنت محكمة ألمانية الإثنين أن المدافع الدولي السابق كريستوف ميتسلدر سيحاكم في أبريل المقبل في دوسلدورف، بتهمة نشره صور إباحية للأطفال.

وأضافت المحكمة في بيان أن مدافع بوروسيا دورتموند السابق الذي ينفي التهم الموجهة إليه، سيحاكم اعتبارًا من 29 أبريل.

واتهمت السلطات قلب الدفاع السابق (40 عامًا) بإرسال 29 صورة إباحية للأطفال لأحد معارفه عبر تطبيق واتساب. كما سيحاكم بتهمة حيازة صور إباحية للأطفال.

لم تصدر مذكرة توقيف بحق لاعب ريال مدريد الاسباني الأسبق الذي كان يخضع لدورة تدريبية لنيل شهادة مدرب مع الاتحاد الألماني لكرة القدم، عندما فُتح التحقيق بحقه في سبتمبر من العام 2019.

أكدت صحيفة بيلد المحلية حينها ان شريكة اللاعب السابق، المرتبطة به لمدة عام، قد تخلّت عنه بعد أن تلقت منه ما لا يقل عن 15 صورة لمواد إباحية للأطفال.

كما قررت قناة “ايه آر دي” العامة التي عمل لها مستشارًا منذ فترة قصيرة، على الفور “تعليق تعاونها” معه خلال فترة التحقيقات.

شارك ميتسلدر في 47 مباراة دولية بين عامي 2001 و2008 وحلّ وصيفًا لكأس العالم 2002 مع المانشافت، لعب مع دورتموند بين عامي 2000 و2007 قبل ان ينقل إلى ريال مدريد حتى العام 2010 ويعود إلى بلاده من بوابة شالكه وينهي معه مسيرته الاحترافية في العام 2013.

منذ حينها، يدير وكالة إعلانات ولديه “مؤسسة كريستوف ميتسلدر” الخاصة به والتي تدعم مشاريع للأطفال والشباب. كما درّب فريق توس هالتيرن لما دون الـ19 عامًا.