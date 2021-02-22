جوارديولا: مانشستر سيتي لن يفوز للأبد، سنتوقف يومًا ما

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه مندهش من أداء فريقه المذهل وسط تعثر باقي منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه يثق أن مسيرة الانتصارات المتتالية ستتوقف في يوم ما.

وحقق سيتي فوزه 18 على التوالي في كل المسابقات عندما تفوق 1-صفر على أرسنال مساء يوم الأحد، ليهيمن على صدارة المسابقة بفارق عشر نقاط عن أقرب منافسيه.

ولدى فريق المدرب جوارديولا، الذي خسر لآخر مرة في نوفمبر الثاني، 59 نقطة من 25 مباراة بعدما سجل رحيم سترلينج هدف اللقاء الوحيد ليحقق سيتي انتصاره 13 على التوالي في الدوري الممتاز.

وقال جوارديولا بعد الفوز في استاد الإمارات “الرقم سيتوقف في يوم ما وسنخسر مباريات.

“أنا مندهش وسعيد أنه في الوقت الذي يعاني فيه الجميع في العالم، وكل الفرق في العالم تهدر النقاط، فإننا نلعب بثبات في المستوى على مدار آخر شهرين”.

وأضاف “يتحدث الناس كثيرًا عن الرقم القياسي وعن الانتصارات لكن حتى تفعل ذلك فإنك تحتاج إلى الفوز بمثل هذه المباريات وتحقيق الكثير والكثير من الانتصارات”.

وقال جوارديولا إن سيرجيو أجويرو، الهداف التاريخي لسيتي، الذي لم يلعب منذ الثالث من يناير بسبب سلسلة من الإصابات ومعاناته من كوفيد-19، اقترب من العودة إلى الملاعب.

وأضاف المدرب الإسباني “أنا أتطلع إلى إشراكه. لا يمكن أن ننسى أنه غاب طويلا بسبب الإصابة وأنه سيستعيد إيقاعه فقط عندما يحصل على دقائق من اللعب”.

وتابع “في أسرع وقت أستطيع فيه أن أفعل ذلك، سأجعله يلعب لأنه يستحق وأنا أريد ذلك. أريد أن أقول له إن يستمر في عمله الجاد لأن وقته سيأتي”.