هدف أمين يونس أمام بايرن ميونخ يثير اعجاب مدرب منتخب ألمانيا

أثنى يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني على الألماني أمين يونس مهاجم آينتراخت فرانكفورت إثر عروضه القوية وتسجيل هدف في المباراة التي انتهت بفوز فريقه على بايرن ميونخ 2 / 1 أمس الأول السبت في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الألماني (بوندسليجا).

وقال لوف 61/ عامًا/ في تصريحات لقناة “سبورت 1″ التليفزيونية :”يونس قدم مباراة رائعة. هو يستعيد الإيقاع من جديد تدريجيا. أسلوبه وتوجهاته على أرض الملعب رائعة. هو لاعب يتعامل بشكل رائع مع حالات الانفراد.”

وكان لوف قد حضر مباراة آينتراخت فرانكفورت أمام بايرن ميونخ، التي شهدت مستويات جيدة من جانب أمين يونس الذي عزز تقدم آينتراخت خلال الشوط الأول بالهدف الثاني قبل أن يرد بايرن ميونخ بهدف وحيد في الشوط الثاني سجله روبرت ليفاندوفسكي.

وتوج أمين يونس، ذو الأصول اللبنانية، مع المنتخب الألماني بلقب كأس القارات 2017، وقد شارك في خمس مباريات دولية كان آخرها المباراة التي تغلب فيها المنتخب الألماني على منتخب اذربيجان 5 / 1 ضمن تصفيات كأس العالم 2018، في الثامن من أكتوبر 2017.