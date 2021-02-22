كوفاتش: سيطرنا على مبابي فهزمنا باريس سان جيرمان!

كشف الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق موناكو الفرنسي عن الطريقة التي نجح من خلالها في الفوز على مضيفه باريس سان جيرمان 2 / صفر مساء أمس الأحد في الدوري الفرنسي.

وأشار كوفاتش إلى أن فريقه كان عليه أن يوقف خطورة كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان ويحرمه من اللعب بحرية.

وأصبح موناكو أول فريق يفوز على سان جيرمام مرتين في موسم واحد بالدوري الفرنسي منذ أن نجح نانسي في هذا بموسم 2011 / 2012 .

وافتتح سفيان ديوب التسجيل في الدقيقة السادسة ثم أضاف زميله المدافع جوييرمو ماريبان الهدف الثاني بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني للمباراة.

ونجح موناكو في السيطرة على مبابي خلال المباراة وتقييد حركته في الملعب ليفشل الأخير في تشكيل أي خطورة كبيرة على مرمى موناكو.

ورفع موناكو رصيده إلى 52 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين خلف باريس سان جيرمان وبفارق ست نقاط عن المتصدر ليل ، وذلك بعد 26 مرحلة من المسابقة.

وقال كوفاتش في تصريحات إعلامية : “أشعر بسعادة كبيرة بسبب أداء الفريق… باريس سان جيرمان فريق رائع”.

وأوضح : “لعبنا بشكل جاد واجتهدنا للغاية على مدار الـ90 دقيقة ، وحققنا الفوز بجدارة. لم تسنح العديد من الفرص لفريق سان جيرمان. يجب أن أهنئ لاعبي فريقي”.

وأضاف : “خطتنا ؟ كان علينا إيقاق كيليان مبابي لأنه مهاجم متميز. حرمناه من الاستحواذ على الكرة بوجود ثلاثة لاعبين أو أربعة في مراقبته. في الدفاع، أظهرنا وجها آخر لموناكو لأن المنافس لم تتح له العديد من الفرص”.

وأشار كوفاتش : “المباراة كانت رائعة. هذا هو ما كنا نريده. فزنا على سان جيرمان للمرة الثانية. الآن سنحصل على قسط من الراحة”.

وقاد كوفاتش فريق موناكو للفوز بآخر ست مباريات خاضها الفريق خارج ملعبه بالدوري الفرنسي لتكون ثاني أفضل سلسلة انتصارات لأي فريق خارج ملعبه بالدوري الفرنسي هذا الموسم بعد فريق ليل الذي حقق الفوز في سبع مباريات متتالية خارج ملعبه.

وكانت أكبر سلسلة انتصارات متتالية لموناكو خارج ملعبه على مدار تاريخ مشاركاته بالدوري الفرنسي عندما حقق ثمانية انتصارات متتالية خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس 2017.

وقال كوفاتش المدير الفني السابق لبايرن ميونخ الألماني : “المراكز الثلاثة الأولى ؟ كما قلت سابقًا ، يمكننا أن نوسع الفارق مع المركزين الخامس والسادس”.

وأعاد كوفاتش فريق موناكو هذا الموسم لدائرة المنافسة بالمراكز الأولى في الدوري الفرنسي بعدما احتل المركزين التاسع والـ17 في الموسمين الماضيين.

وقال كوفاتش : “ما زالت هناك بعض المباريات. إذا حصلنا على الفرصة لتقليص الفارق ، سنعود للمراكز الثلاثة الأولى. ولكننا لم نصل بعد لمستوى ثلاثي المقدمة”.