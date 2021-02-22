دوري أبطال أفريقيا | موسيماني يشدد على ضرورة عودة الاهلي بالفوز من تنزانيا

شدد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي المصري على أهمية الفوز في المواجهة التي يخوضها الفريق أمام مضيفه سيمبا التنزاني غدًا الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن سيمبا فريق قوي ومميز ويتمتع بجماهيرية كبيرة.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الإثنين للحديث عن المباراة، إن مباريات دوري أبطال أفريقيا مختلفة بشكل نهائي عن مباريات كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخرًا في قطر وأحرز فيها الأهلي المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وأضاف :”الأهلي تأثر كثيرًا بالمباريات الصعبة في كأس العالم للأندية، وهذا ما تسبب في وجود حالات غياب للإصابة بعد البطولة، لأننا خضنا ثلاث مباريات خلال تسعة أيام، لكن الخبرات التي اكتسبناها من المشاركة في كأس العالم للأندية ستفيدنا كثيرًا.”

وتابع :”تركيزنا منصب تمامًا الآن على مباراة الغد أمام سيمبا، وما نسعى لتحقيقه في البطولة وليس التفكير في الماضي.”

وأضاف :”هذه مباراة كرة القدم، ونتعامل معها بحرص، ونحترم فريق سيمبا، ولكن دون مبالغة، لأنهم أيضًا يتمتعون بنفس الرغبة في الفوز، درست سيمبا جيدًا، وهو يملك عناصر جيدة، خصوصًا الموزمبيقي لويس الذي أعرفه منذ أن كنت مدربًا لصن داونز، وغيره، وكل هذا يؤكد أننا أمام مباراة كبيرة في مواجهة فريق قوي ومنظم، لكننا نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لحسم التأهل المبكر عن هذه المجموعة.”

وكان الأهلي قد استهل مشوار الدفاع عن لقب البطولة الأفريقية بالفوز على المريخ السوداني 3 / صفر يوم الثلاثاء الماضي.

ومن جانبه، أكد أيمن أشرف مدافع الأهلي أن مواجهة سيمبا ستكون صعبة للغاية، لكن قال إن الفريق جاء إلى تنزانيا لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل مشواره نحو حسم التأهل مبكرًا عن المجموعة.

وأضاف :”لدينا ثقة في أنفسنا، فنحن أبطال القارة الأفريقية، ولدينا طموحات لمواصلة المسيرة الناجحة للفريق هذا الموسم.”

وتابع أن حالة الطقس والرطوبة في غاية الصعوبة، “لكن لاعبي الأهلي تعاملوا مع أجواء وظروف أصعب، واعتادوا التغلب على مثل هذه الأجواء”.

واختتم أيمن أشرف تصريحاته بالتأكيد على تماثله للشفاء نهائيًا من ألام العضلة الخلفية التي أبعدته عن المشاركة في مباراة الفريق الأخيرة أمام المريخ السوداني، متمنيًا كل التوفيق للفريق في مواجهة الغد أمام سيمبا بطل تنزانيا.