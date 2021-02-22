بث مباشر | مشاهدة مباراة الجيش والفتوة في الدوري السوري (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الجيش والفتوة” في إحدى مباريات اليوم الاثنين 22-2-2021، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري السوري الممتاز.

وتقام مواجهة “الجيش والفتوة” على ملعب الجلاء بدمشق، وتنطلق في تمام الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش، 14:00 بتوقيت مصر وسوريا، 15:00 بتوقيت السعودية.

أهدر نادي الجيش 4 نقاط في آخر مباراتين له في الدوري السوري، عندما تعادل أمام “الكرامة” في الجولة الماضية، بعد تعادله مع “الطليعة” في الجولة قبل الماضية.

ورغم ذلك ما زال الجيش في صدارة جدول ترتيب الدوري السوري، وبفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه “تشرين”، وجمع 35 نقطة، من 16 مباراة، انتصر في 10 مناسبات، وتعادل في 5، وخسر مرة واحدة.

في المقابل، لم يتذوق فريق الفتوة طعم الانتصار منذ انطلاقة الموسم في الدوري السوري، حيث خاض 16 مباراة، تعادل في 5 مناسبات، وتلقى 11 هزيمة.

ويتذيل الفتوة جدول الترتيب، وفي رصيده 5 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن مركز النجاة من الهبوط (12)، والذي يتواجد فيه فريق “الساحل”.

الجيش 0-1 الفتوة

ملعب الجلاء بدمشق

الدوري السوري (الجولة 17)

انتهت

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