بث مباشر | شاهد شباب الاهلي دبي وبني ياس في كأس رئيس الدولة الاماراتي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمباراة “شباب الاهلي دبي وبني ياس”، في إحدى مباريات اليوم الاثنين 22-2-2021، ضمن منافسات نصف نهائي كأس رئيس الدولة الاماراتي.

وينقل البث المباشر لمباراة “شباب الاهلي دبي وبني ياس” على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق “عامر عبد الله”، كما تنقل على قناة دبي الرياضية بصوت المعلق “أحمد العبيدلى”.

وتقام مواجهة شباب الاهلي دبي وبني ياس على استاد نادي الشارقة، وتنطلق في تمام الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش، 15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت الامارات.

وتأهل فريق شباب الاهلي دبي إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة الاماراتي، بعد فوزه على حتا بنتيجة (3-0)، في دور الـ16 وعلى فريق الإمارات (2-0)، في دور الثمانية.

فيما وصل نادي بني ياس إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة الاماراتي، بعدما فاز على العروبة بنتيجة (2-0)، في دور الـ 16، وعلى الوصل (1-0)، في دور الثمانية.

وتعد مشاركة شباب الاهلي دبي وبني ياس في كأس رئيس الدولة الاماراتي هي 18 في تاريخ الفريقين منذ انطلاقة البطولة في عام 1974.

ويتصدر نادي شباب الاهلي دبي سجل أبطال كأس رئيس الدولة الاماراتي برصيد 9 ألقاب، آخرها في النسخة الماضية، بينما حقق نادي بني ياس اللقب مرة وحيدة في عام 1991.

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