بث مباشر | مشاهدة مباراة ظفار والسويق في الدوري العماني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ظفار والسويق” في إحدى مباريات اليوم الاثنين 22-2-2021، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري العماني عمانتل.

وتقام مواجهة “ظفار والسويق” على المجمع الرياضي بالرستاق، وتبدأ في تمام الساعة 13:25 بتوقيت جرينتش، 15:25 بتوقيت مصر، 16:25 بتوقيت السعودية، 17:25 بتوقيت عمان.

عاد نادي ظفار إلى سكة الانتصارات في الجولة الماضية على حساب “صحم”، وذلك بعدما تعادل في الجولة قبل الماضية مع “نزوي”، والتي سبقها 7 انتصارات متتالية.

ويتواجد نادي ظفار في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري العماني، برصيد 19 نقطة، من 9 مباريات، انتصر في 8 مناسبات، وتعادل مرة وحيدة، ولم يتذوق طعم الخسارة بعد.

وعوقب نادي ظفار بخصم 6 نقاط من رصيده من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بداية الموسم الحالي، لعدم إستيفاء شروط التراخيص، ورفض “الإي إف سي” استئناف العقوبة، لتتوجه إدارة الفريق برفع شكوى إلى محكمة الكاس الرياضية.

على الجانب الآخر، فاز نادي السويق على فريق “عمان” في الجولة الماضية، ويتواجد في المركز الخامس وبفارق نقطتين عن الرابع “النصر” الذي لعب مباراة زائدة.

وجمع نادي السويق 16 نقطة من 9 مباريات، انتصر في 5 لقاءات، وتعادل في مباراة واحدة، وتلقى 3 هزائم، آخرها في الجولة قبل الماضية.

ظفار 0-0 السويق

المجمع الرياضي بالرستاق

الدوري العماني (الجولة 10)

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