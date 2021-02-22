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الامارات | بالفيديو: لاعبو ريال مدريد يتسلمون سيارات جديدة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلم لاعبو ريال مدريد الإسباني، اليوم الإثنين، سياراتهم الجديدة من "أودي"، وفقاً للتقليد السنوي الذي درجت عليه شركة السيارات أحد الرعاة الرسميين للنادي الملكي.

ونشر الحساب الرسمي لريال مدريد على "تويتر" فيديو للاعبين وهم يتسلمون السيارات الجديد بفئات وطرازات مختلفة، وذلك قبل المواجهة المرتقبة للفريق مع نظيره أتلانتا الإيطالي الأربعاء (الساعة 12:00 بتوقيت الإمارات) في ذهاب الدور الـ 16 من دوري أبطال آوروبا.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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