الامارات | انسحاب فريق البسين فينكس من طواف الإمارات حفاظاً على "الفقاعة الطبية"

شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب فريق البسين فينكس من طواف الإمارات حفاظاً على "الفقاعة الطبية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انسحب فريق البسين فينكس، من طواف الإمارات الدولي للدراجات الهوائية بعد تنسيق جرى مع منظمىي وحكام الطواف، وفقا لما ذكره الحساب الرسمي لمكتب أبوظبي الإعلامي على "تويتر".

وأشار مكتب أبوظبي الإعلامي إلى أن انسحاب الفريق البلجيكي من الطواف، جاء حرصاً على إحكام "الفقاعة الطبية" للسباق بعد اكتشاف إصابة أحد الموظفين في الفريق بفيروس كوفيد-19 خلال أحد الفحوصات الدورية ليلة الأحد .

وأوضح: "اتبع منظمو طواف الإمارات والهيئات الصحية في الدولة أعلى معايير السلامة والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية وفق بروتكول صحي محكم قبل بداية الحدث وخلاله، بما في ذلك إجراء فحوصات دورية للدراجين المشاركين والموظفين، بهدف ضمان سلامة وصحة الجميع".

كان دراج فريق البسين فينكس، فان در بويل، قد احرز المركز الاول في افتتاح الطواف أمس الاحد بعد انتهاء المرحلة الأولى التي جرت بين مدينة الرويس والمرفأ الساحلية في أبوظبي.

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