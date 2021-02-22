الامارات | بالفيديو: محترف سوري يسجل في الظهور الأول بالدوري الأرجنتيني

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: محترف سوري يسجل في الظهور الأول بالدوري الأرجنتيني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضع اللاعب السوري بابلو صبّاغ (الحاصل على الجنسية الكولومبية)، بصمته بقوة في ظهوره الأول مع ناديه الجديد أستوديانتس، من خلال تسجيله هدفه الأول له في الدوري الأرجنتيني بشباك غودوي كروز.

وقال موقع "الخبر" السوري إن صباغ (24 عاماً) استهل المباراة على دكة البدلاء، إلا أنه لم يتوان عن استثمار الفرصة التي أتيحت له بالدخول بديلاً في الدقيقة 81، بعد أن نجح في أقل من ثماني دقائق على زيارة الشباك مسجلاً هدفه الأول في الدوري الأرجنتيني، والثاني لفريقه في مرمى غودوي كروز في لقاء أقيم لحساب الأسبوع الثاني من بطولة الدوري.





وانضم صباغ الذي تعود جذوره إلى مدينة مرمريتا في محافظة حمص السورية، إلى ناديه الجديد "أستوديانتس"، قادماً من فريق "أيكيداد" الكولومبي، ليكون اللاعب الثاني من أصول سورية في الدوري الارجنتيني، بعد خليل الياس، كما سبق لـ "بابلو صباغ" تمثيل منتخب كولومبيا للشباب.

وأشار الموقع إلى أن صباغ خاطب إدارة الاتحاد السوري لكرة القدم لطلب الحصول على مهلة قبل اتخاذ قرار الالتزام مع المنتخب السوري الأول وتمثيله في الاستحقاقات المقبلة.

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