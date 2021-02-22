مدرب آرسنال يحدد هدفه بعد التعثر المحلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

وصف مدرب آرسنال، ميكل أرتيتا، مباراة الإياب في دور الـ32 للدوري الأوروبي لكرة القدم أمام بنفيكا، بأنها نهائية، بعد الخسارة 0-1 أمام مانشستر سيتي، وتقلص آماله في إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز في المربع الذهبي. قال أرتيتا إن أهمية الدوري الأوروبي زادت، وسيحاول انتزاع بطاقة التأهل، بعدما اكتفى بالتعادل 1-1 مع بنفيكا البرتغالي ذهاباً. وأضاف: "الدوري الأوروبي بطولة مهمة باستمرار، لكن بكل وضوح فإن كل هزيمة الآن في الدوري ستجعلنا في موقف صعب، يجب أن نتعامل مع مباراة تلو الأخرى، ونحتاج إلى سلسلة من المباريات بنتائج إيجابية، أعتقد أننا قدمنا مستويات جيدة، لكننا خسرنا مرتين أو ثلاث مرات بطرق مختلفة، وهذا ما لم نكن نريده". وتابع: "لدينا نهائي يوم الخميس لأننا نريد الاستمرار في البطولة، يجب علينا أن ننام ونأكل وليس لدينا وقت للتدريب، ثم سنسافر إلى اليونان". وأكد أرتيتا أنه سيجري العديد من التغييرات في التشكيلة، بعدما نال الإرهاق من بعض اللاعبين خلال مواجهة السيتي.

