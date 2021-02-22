الدوري الإيطالي: يوفنتوس يتحدى كروتوني للحاق بالصدارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

يستضيف فريق يوفنتوس، اليوم الإثنين، نظيره كروتوني، على ملعب "إليانز ستاديوم"، في ختام منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الإيطالي. يدخل اليوفي مباراة اليوم وهو في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، وفي رصيده 42 نقطة، فيما يأتي كروتوني في مؤخرة الجدول برصيد 12 نقطة. ويبحث مدرب يوفنتوس، أندريا بيرلو، عن تحقيق فوز سهل على كروتوني، واقتناص الثلاث نقاط من أجل الإستمرار في بؤرة المنافسة علي لقب الدوري، الذى توج به الموسم الماضي. ويسعى يوفنتوس إلى الانتصار على كروتوني، من أجل إرضاء جماهيره بعد السقوط أمام نابولي 1-0، في الجولة الـ 22 من مسابقة "الكالتشيو"، بالإضافة إلى الخسارة 1-2 ضد بورتو في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب "الدراغاو". وعلق بيرلو على مباراة كروتوني قائلاً: "مباراة اليوم مهمة من أجل مواصلة معركتنا في لقب "سكوديتو"، كروتوني يلعب كرة قدم جيدة على الرغم من أنهم لا يمرون بفترة جيدة، بوفون سيبدأ، رامزي متاح، وديبالا مازال غير جاهز". وأضاف: "بينتانكور يؤدي بشكل جيد قد يكون جاهز للمباراة بعد مشكلة جسدية، شعوره بخيبة أمل طبيعي، هذا جزء من كرة القدم، الأخطاء تحدث، تحمل المسؤولية وأمضي قدماً، آرثر يتمتع بخصائص معينة لذلك افتقاده ملموس".

