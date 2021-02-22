غوارديولا: انتصارات مانشستر سيتي المتتالية ستتوقف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

أكد مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أنه مندهش من أداء فريقه المذهل، وسط تعثر باقي منافسيه في الدوري الإنجليزي، لكنه يثق أن مسيرة الانتصارات المتتالية ستتوقف في يوماً ما. حقق السيتي فوزه 18 توالياً في كل المسابقات، عندما تفوق 1-0 على آرسنال، ليهيمن على صدارة المسابقة، بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه. ولدى فريق المدرب غوارديولا، الذي خسر لآخر مرة في نوفمبر (تشرين الثاني)، 59 نقطة من 25 مباراة، بعدما سجل رحيم سترلينغ هدف اللقاء الوحيد، ليحقق السيتي انتصاره 13 توالياً في الدوري الممتاز. وقال غوارديولا بعد الفوز في إستاد الإمارات: "الرقم سيتوقف في يوماً ما، وسنخسر مباريات، أنا مندهش وسعيد أنه في الوقت الذي يعاني فيه الجميع، وكل الفرق في العالم تهدر النقاط، فإننا نلعب بثبات في المستوى على مدار آخر شهرين". وأضاف "يتحدث الناس كثيراً عن الرقم القياسي وعن الانتصارات، لكن حتى تفعل ذلك فإنك تحتاج إلى الفوز بمثل هذه المباريات، وتحقيق الكثير من الانتصارات". وأشار غوارديولا إلى إن سيرجيو أغويرو، الذي لم يلعب منذ 3 يناير (كانون الثاني)، بسبب سلسلة من الإصابات ومعاناته من كوفيد-19، اقترب من العودة إلى الملاعب. وتابع: "أتطلع إلى إشراكه، لا يمكن أن ننسى أنه غاب طويلاً بسبب الإصابة، وأنه سيستعيد إيقاعه فقط عندما يحصل على دقائق من اللعب". واختتم: "في أسرع وقت أستطيع فيه أن أفعل ذلك، سأجعله يلعب لأنه يستحق وأنا أريد ذلك، أريد القول أنه يستمر في عمله الجاد، لأن وقته سيأتي".

