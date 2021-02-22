«صمود» لمنصور بن زايد بطل كأس رئيس الدولة

أبوظبي: محمد مصطفى

توج الجواد «صمود» لياس لإدارة السباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وحلق «مداهم»، بلقب رئيس الدولة للخيول المهجنة، وشهد الحفل الحادي عشر لمضمار أبوظبي الذي أقيم الأحد ثنائية لخيول العجبان بتتويج الجواد «حميم»، بلقب كلاسيكي الإمارات للأمهار، و«ويستل» بسباق العنود «تكافؤ»، فيما نالت المهرة «مميزة» للشيخ خليفة بن سلطان بن خلفية آل نهيان لقب كلاسيكية المهرات. وحقق الفارس ريتشارد مولن ثنائية رائعة في الحفل بفوزه في شوطي كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة والخيول المهجنة. وكسب الجواد «صمود» الرهان أمام منافسيه الأقوياء ونجح في تحقيق كأس رئيس الدولة للخيول العربية لمسافة 2200 متر، الذي تبلغ قيمة جوائزه 2.5 مليون درهم، بعد أداء رائع من فارسه المحنك ريتشارد مولن، حيث تفوق بفارق 1.25 طول عن الجواد «بي إف مغادر» بإشراف أحمد الحضرمي وقيادة شتيان ماور. وانتزع «مداهم» لسيد حشيش، لقب سباق كأس رئيس الدولة للمهجنة في ختام الحفل لمسافة 1400 متر (قوائم)، وحقق الفوز بإشراف ساتيش سيمار وقيادة الفارس المميز ريتشارد مولن الذي حصد ثنائية بالكأس الغالية للخيول العربية والمهجنة، وتفوق «مداهم» بفارق 1.5 طول عن الوصيف «مقترب» بإشراف علي الرايحي. ونجح المتألق «حميم» في مواصلة انتصاراته وحقق الفوز السادس توالياً، وتوج بلقب كلاسيكية المهرات لخيول الإنتاج المحلي لمسافة 1600 متر (هيبة)، بإشراف عبدالله الحمادي وقيادة دي فريز،، وحقق البطل فوزاً مستحقاً متفوقاً على الوصيف «سامو اكسمنصور». وظفرت «مميزة» للشيخ خليفة بن سلطان بن خليفة آل نهيان، بشوط كلاسيكية الإمارات للمهرات لخيول الإنتاج المحلي لمسافة 1600 متر (هيبة)، بعد أن قدمت أداءً قوياً وتفوقت على الوصيفة «روعة الريف» بفارق نصف طول. وفي أول أشواط الأمسية حقق الجواد «عاهد الخالدية» بإشراف هلال العلوي وقياة كوسجريف الفوز بالشوط الأول على لقب المها لمسافة 1600 متر، وتفوق بفارق 7.5 طول عن الوصيف «صن وايلد». وأحرز الجواد «السعيد» لاسطبلات بن شهوان بإشراف إبراهيم الحضرمي أول انتصاراته في السباقات بالفوز الأول خلال سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، برعاية مهرجان سباقات منصور بن زايد آل نهيان للخيول، وتفوق بفارق رأس قصير عن «مروج». توج الفائزين اللواء الدكتور أحمد الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق والأسترالي كيم ولتون مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي. وأعرب عبدالله الحمادي مدرب اسطبلات العجبان عن سعادتهم بتحقيق الثنائية في الحفل الحادي عشر، وكشف عن توقعه لفوز الجواد «حميم» وحصد لقب سباق الأمهار بأريحية، وقال: «الجواد كان هادئاً في مجريات السباق وهو كان في أفضل حالاته على عكس الانتصارات السابقة التي شهدت منافسة قوية».