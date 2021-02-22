شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجودو يعكسر في بلغاريا استعداداً لبطولة جورجيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبدأ منتخب الإمارات الأول للجودو المكون من اللاعبين فيكتور سكرتوف (وزن تحت 73 كجم)، وايفان ريما رينكو (وزن تحت 100 كجم) الخميس معسكر تدريب خاصاً في جبال بلغاريا، استكمالاً للإعداد البدني الذي بدأ قبل بطولة تل أبيب للجودو التي اختتمت مؤخراً. ويتخلل فترة المعسكر الجديد تدريبات فردية خاصة لتطوير المهارات الفردية، قبل السفر إلى جورجيا استعداداً للمشاركة في بطولة تبليسي جراند برى للجودو لعام 2021 التي تقام هناك اعتباراً من 28 مارس المقبل. وتعقب تلك البطولة المشاركة في بطولة آسيا لعام 2021 المقامة في مدينة بيشكيك في قيرغيزستان من 7 إلى 10 إبريل القادم بعد أن تقدمت 14 دولة للمشاركة من بينها 5 دول عربية في مقدمتها الإمارات، ثم البحرين، الأردن، لبنان، واليمن. وأوضح محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو أن بطولة تل أبيب كشفت عن تطور مستويات مختلف المنتخبات، ما يشكل إضافة حقيقية لطفرة اللعبة التي واصلت تطورها الفني والمجتمعي بالرغم من الظروف الصحية التي رافقت جائحة كورونا.