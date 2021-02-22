لماذا أوقفت قناة «الحدث اليوم» الإعلامية مي حلمي عن العمل وأحالتها للتحقيق؟.. وسر تورطها مع فرجاني ساسي

الشارقة - اميمة ياسر -

أثارت الإعلامية مي حلمي جدلاً واسعًا بعدما قررت قناة "الحدث اليوم" إيقافها عن العمل والتحقيق معها بشأن الخطأ الفادح الذي صدر منها في حلقة يوم السبت الماضي من برنامجها "الحكم"، بشأن تفاصيل التعاقدات داخل نادي الزمالك، لتتصدر محركات البحث ومختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وكان مجلس إدارة قناة "الحدث اليوم" قد أصدر بيانًا له أعلن خلاله عن إيقاف الإعلامية مي حلمي، وتجميد برنامجها "الحكم" لمدة أسبوع، وإحالتها للتحقيق عما صدر منها خلال الحلقة، حيث أنها أخطأت في نسب تصريح غير صحيح لقناة الزمالك بخصوص التجديد للاعب "فرجاني ساسي".

بيان من القناة بشأن الواقعة

وقال مجلس إدارة القناة في بيانه: "طبقًا لما رصد من المرصد الخاص بقناة الحدث اليوم من وجود مخالفة لبرناج الحكم لمقدمته مي حلمي، الذي كان مذاعًا يوم السبت 20 فبراير 2021، وطبقًا لتعليمات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والأكواد الإعلامية لهذا الصدد، وطبقًا لتعليمات إدارة قناة الحدث اليوم ولوائحها، قررنا التالي:

أولًا: إيقاف المذيعة مي حلمي عن الظهور على الشاشة لمدة أسبوع، يبدأ من اليوم الأحد 21 فبراير 2021، وينتهي الأحد المقبل 28 فبراير 2021، لحين الانتهاء التحقيق معها، وما يُسفر عنه من نتائج.

ثانيًا: تقديم اعتذار رسمي من المذيعة لقناة الزمالك، يعلن على شاشة قناة الحدث اليوم.

ثالثًا: ينفذ هذا القرار فورًا، وتخطر به الجهات المعنية.

اعتذار

من جانبها، أصدرت الإعلامية "مي حلمي" بيانًا نشرته قناة "الحدث اليوم" اعتذرت فيه لقناة الزمالك، عما صدر منها في برنامجها "الحكم" بشأن الإفصاح عن تفاصيل التعاقدات داخل نادي الزمالك من دون التأكد من صحة المعلومات.

وأوضحت "حلمي" في بيانها أنها تعتذر عن خطئها في تناول خبر بخصوص التجديد للاعب "فرجاني ساسي" كانت قد نسبته بالخطأ لقناة الزمالك في حين أنها مجرد أنباء تداولها رواد السوشيال ميديا.

من هي مي حلمي؟

ومي حلمي هي مذيعة بالراديو، ولدت في حي المعادي بالقاهرة يوم 13 فبراير عام 1991، عمرها 29 عاماً، درست بمعهد الفنون المسرحية، ثم درست الإرشاد السياحي وعملت بالسياحة لمدة 6 سنوات.

وبدأت مشوارها الإذاعي من خلال الإذاعة الأونلاين عبر الإنترنت، وقدمت أولى برامجها ويحمل عنوان "حلمي مع مي حلمي"، عبر إذاعة "محطة مصر".

وتم تكريمها في الاحتفال بالذكرى الـ41 لوفاة أم كلثوم، وكرِّمت أيضاً في مؤتمر الأمم المتحدة للمرأة كنموذج ناجح للمرأة المصرية.

واستضافت مي حلمي طليقها محمد رشاد، في أحد برامج راديو FM، وفي الحلقة طلب رشاد منها إذاعة أغنية "إديني قلبك" كنوع من المغازلة، ومن هنا بدأت علاقتهما.

وصدمت "مي" الجميع بعد تداول صورها بفستان الزفاف وهي ترقد على سرير أحد المستشفيات، بعد ترك رشاد حفل الزفاف بسبب مشادة بين العائلتين حول "القايمة"، وبالفعل تم إلغاء الفرح.

وبعد أشهر، احتفل الثنائي بحفل زفافهما دون الإعلان عن موعده ومكانه، مشيرين إلى أن السوشيال ميديا وبعض الأشخاص "هم السبب في إفساد الحفل الأول".

ولاحقالً، فاجأ المطرب محمد رشاد جمهوره بحذف الصور كافة التي تجمعه ومي حلمي وإلغاء متابعتها وإعلان انفصالهما بشكل رسمي لا رجعة فيه مرة أخرى.