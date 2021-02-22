شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا لبعثة الزمالك قبل مواجهة تونجيث السنغالى والان مع تفاصيل الخبر

ويستعد الفريق لمواجهة تونجيت السنغالي فى المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء، فى الجولة الثانية لمنافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن سلبية المسحة الطبية الخاصة ببعثة الفريق للكشف عن فيروس كورونا، وخضعت بعثة الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا عقب وصولها إلى العاصمة السنغالية داكار.

بعثة الزمالك شهدت معاناة فى الوصول إلى السنغال، حيث تأخرت في الوصول؛ بسبب ظروف الطيران قبل أن تتدخل الإدارة البيضاء وتخاطب الجهات المسئولة التي أنهت الأزمة ووصلت البعثة مساء أمس الأحد للسنغال.

وكان من المفترض أن تستغرق الرحلة من القاهرة إلى السنغال قرابة الثمانى ساعات، حيث تحرك الفريق فى السابعة مساء السبت، إلا أن عدم وجود تصريح بالطيران عبر الخطوط الجوية الموريتانية أدى لهبوط الطائرة فى الجزائر.

وتوجهت بعثة فريق الزمالك من مطار الجزائر إلى السنغال عبر الخطوط الجوية المالية، بعدما تأزم وصول البعثة إلى السنغال عبر المجال الجوى الموريتانى، الأمر الذى تسبب فى زيادة مدة الرحلة لخمس ساعات.