شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يحدد 6 مارس المقبل موعدا لمباراة الزمالك والترجى في دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادى الزمالك إخطارًا رسميًا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بموعد مواجهة الترجى التونسى فى دورى الأبطال، وحدد الاتحاد الأفريقى يوم 6 مارس المقبل موعداً لمواجهة الزمالك والترجى التونسى بالجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وتقام المباراة باستاد رادس بالعاصمة التونسية، فى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت تونس، السادسة بتوقيت القاهرة.

ويستعد الفريق لمواجهة تونجيت السنغالي، فى المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء، فى الجولة الثانية لمنافسات دور المجموعات من بطولة دورى أبطال إفريقيا.

بعثة الزمالك شهدت معاناة فى الوصول إلى السنغال، حيث تأخرت فى الوصول؛ بسبب ظروف الطيران قبل أن تتدخل الإدارة البيضاء وتخاطب الجهات المسئولة التى أنهت الأزمة ووصلت البعثة مساء أمس الأحد للسنغال.

وكان من المفترض أن تستغرق الرحلة من القاهرة إلى السنغال قرابة الثمانى ساعات، حيث تحرك الفريق فى السابعة مساء السبت، إلا أن عدم وجود تصريح بالطيران عبر الخطوط الجوية الموريتانية أدى لهبوط الطائرة فى الجزائر.

وتوجهت بعثة فريق الزمالك من مطار الجزائر إلى السنغال عبر الخطوط الجوية المالية، بعدما تأزم وصول البعثة إلى السنغال عبر المجال الجوى الموريتانى، الأمر الذى تسبب فى زيادة مدة الرحلة لخمس ساعات، واضطر الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو لإجراء تعديل على برنامج الفريق فور الوصول.