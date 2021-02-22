شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة الزمالك: الإدارة بريئة من أزمة السفر.. ولن نتهاون ضد الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور حسين السمرى، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، عن كواليس وملابسات أزمة بعثة الفريق الكروى الأول، فى رحلتها من القاهرة إلى السنغال لمواجهة فريق تونجيث فى إطار منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها غدًا الثلاثاء.

وكتب السمرى، عبر صفحته على فيس بوك، "نفسي نتكلم بهدوء وموضوعية، موضوع الطائرة واللغط الدائر هنا وهناك.. إدارة النادي قامت بإجراءات إدارية صحيحة من خلال مناقصة محدودة بين ثلاث شركات، وكانت الأسعار المقدمة 89 ألف دولار، 103 ، 95 ألف، وبإضافة الرسوم وصلت 107 آلاف، بالتأكيد مادام مناقصة قانونية ستختار الأقل سعرا وكانت فارق السعر فى الرسوم وضيافة وإعاشة طاقم الطيارة طوال فترة الرحلة تحملتها الشركة.. علاوة على معاينة الطائرة من خلال فيديوهات.. وسبق أعمال بنقل فريق الأهلي ومنتخب الشباب أو الناشئين.. وليس قلة السعر فى الجانب الفنى أو تعريض الأرواح للخطر".

وأضاف عضو لجنة الزمالك، "هذه من الناحية الإجرائية، ولوكانت النية الأرخص فالأرخص لكانت رحلة عادى وليست خاصة توفيرا للوقت والجهد.. السؤال من يتوقع أن الشركة لم تصدر تصريحا للمرور من أجواء معينة؟ هل حدث أن سأل أحد طوال حياته فى سفرياته هذا الأمر خاصة أن لا يمكن ان تُقلع طائرة إلا بتأكيد السلطات المعنية عن ذلك".

وتابع تصريحاته، "سؤال آخر ماذا لو أخذت اللجنة السعر الأعلي ومرت الأمور دون مشاكل ولا يمكن لبال احد التفكير في موضوع الاجواء ؟ سيتحول الامر الي اتهامات في الذمم والسمسرة والاشتغالة.. وليه اختاروا السعر الاعلي وعندهم سعر اقل، وقطعا لابد من اتخاذ اجراءات قانونية ضد الشركة رادعة للتعويض عن هذا الضرر.

اختتم حديثه: "في الاخير (وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ)، نقول الحمدلله وقدر الله ماشاء فعل".