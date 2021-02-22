شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يحاول فك عقدة ملعبه أمام المصرى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق سموحة مواجهة المصري البورسعيدى باستاد برج العرب بالجولة الرابعة عشرة للدورى واضعا أمامه عدة أهداف لتحقيقها لا تتوقف عند مواصلة الانتصالات وحصد النقاط الثلاثة من أجل المنافسة على المربع الذهبي بالإضافة إلى فك عقدة ملعبه.

موقف الفريقين

يحتل سموحة المباراة في المركز التاسع برصيد 17 نقطة من 12 لقاء خاضها الفريق بالدورى، فاز في 3 مواجهات وتعادل 8 وخسر لقاءً وحيداً أمام الزمالك، وأحرز لاعبوه 14 هدفا ومنى مرماه بـ12 هدفا، بينما يدخل المصرى المباراة في المركز الرابع برصيد 20 نقطة من 11 لقاء جمعها الفريق البورسعيدى من الفوز في 5 مواجهات والتعادل فى مثلها ولم يخسر سوى لقاء وحيد أمام الزمالك، أحرز لاعبوه 14 هدفا ومنى مرماه بـ5 أهداف.

سموحة لا يفوز على ملعبه

وفشل سموحة فى تحقيق الفوز فى أى مباراة على ملعبه، وهو ما يسعى إليه أحمد سامى اليوم لتحقيق الفوز الأول على المصرى، بالرغم من صعوبة اللقاء إلا أنه شدد على لاعبيه بضرورة كسر النحس الذى يلازم الفريق بالإسكندرية وتحقيق أول ثلاث نقاط داخل الملعب للتقدم خطوة مهمة في جدول الدورى .

نتائج سموحة داخل ملعبه

خاض سموحه 6 مواجهات من أصل 12 مباراة خاضها بالدورى لم يفز في أي لقاء ، حيث بدأها بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله أمام غزل المحلة ، ثم الخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل للاشئ ، ثم التعادل مع سيراميكا سلبيا ، ثم التعادل مع البنك الأهلى بهدفين لمثليهما .

وقد واجه سموحه على ملعبه نظيره بيراميدز في الجولة التاسعة بإستاد الإسكندرية وتعادل بهدف لمثله ، ثم تعادل مع إنبى بهدف لمثله .

سموحه يتألق خارج ملعبه

بالرغم من سلسلة النتائج السلبية التي حققها الموج الأزرق على ملعبه وفشله في تحقيق انتصار وحيد بالرغم من اقتراب انتهاء نصف المسابقة ، إلا أنه ظهر بشكل جيد في اللقاءات الخارجية حيث حقق الفوز في ثلاثة مواجهات أمام وادى دجلة بهدفين مقابل هدف ، وبنفس النتيجة فاز على المقاولون العرب بأرض الأخير ، بينما فاز على الإسماعيلى بهدفين نظيفين ، بينما تعادل مع الإتحاد السكندرى بهدف لمثله ، وهى نفس نتيجة مباراة الإنتاج الحربى

وفى أخر مبارياته تعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثله تقدم حسام حسن لسموحه من ضربة جزاء في الدقيقة 24 ، وتعادل عمرو مرعى للطائع في الدقيقة 67 .

والسؤال الذى يطرح نفسه اليوم هل تبتسم الأرض لكتيبة أحمد سامى اليوم ، أم تستمر في العناد أمام المصرى .