شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين سيراميكا وغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين سيراميكا وغزل المحلة بدون أهداف فى المباراة المقامة حاليا باستاد المكس بالإسكندرية ضمن فعاليات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة في البداية وأضاع الفريقان ثلاث فرص محققة، اثنتان لسيراميكا وواحدة عن طريق عبده يحيي للمحلة، بعدها هدأ إيقاع الملعب تماما وفشل الفريقان فى بناء الهجمات لينتهى الشوط بالتعادل السلبى.

وجاء تشكيل المحلة على النحو التالى :-

حراسة المرمى : محمود رضا

خط الدفاع : محمد فتح الله – محمود علاء –هانى عادل – هشام بلحة

خالد لطفى – أحمد الندرى – عبده يحيي – محمد عبد القادر

خط الهجوم : إسلام فؤاد - أحمد الشيخ

الاحتياطي : جلال العقدة – محمد البشبيشى – خالد الاخميمى – يحيي حامد – محمد حمادن – معتز كاجو – احمد اباظة – فرانسيس افيرى – محمد كارم

بينما جاء تشكيل سيراميكا على النحو التالى :-

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - فابريس نجاه - سيف تقا

خط الوسط: رجب عمران - ضياء قنديل - محمود نبيل - وينفول كوبينا

خط الهجوم: شادي حسين - أحمد غنيم

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود شكري - شريف دابو - محمد ابراهيم - عبد الرحمن بودي - عاشور الادهم - وليد عبد المنعم - محمود صقر - أحمد ياسر ريان - مصطفى ميسي.