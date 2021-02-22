شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن قرار استكمال دورى كرة اليد بالقائمة القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الاتحاد المصري لكرة اليد عن موعد استكمال بطولة دوري كرة اليد المحترفين المصري عن الموسم الماضي 2019/2020 بنفس شروط المسابقة لذلك الموسم، أى بالقائمة القديمة، وهو ما نلقى عليه الضوء في السطور التالية..

س:متى تستكمل بطولة دوري كرة اليد؟

ج: أعلن اتحاد اليد استكمال البطولة يومي 1 و2 أبريل المقبل، وبنفس شروط المسابقة التي سبق إخطار الأندية بها.

س: ما هى المباريات المتبقية من دوري اليد؟

ج: يلعب الزمالك أمام سبورتنج، والأهلي ضد طلائع الجيش يوم 1 أبريل، بينما يواجه الأهلي فريق الزمالك يوم 2 أبريل على أن يتم الإعلان عن موعد المباراة ومكان إقامتها لاحقا.

س:ما هو ترتيب دوري كرة اليد قبل استكمال البطولة؟

ج: يحتل الزمالك الصدارة بـ 34 نقطة، بينما الأهلي ثانيا بـ 32 نقطة، وطلائع الجيش في المركز الثالث برصيد 30 نقطة وسبورتنج رابعا بـ 22 نقطة.

س:من يغيب عن الأهلى والزمالك بعد قرار استكمال المسابقة بالقائمة القديمة؟

ج: يغيب عن الزمالك من قائمة الموسم الماضي 3 لاعبين، بينما يغيب عن الأهلي من قائمة الموسم الماضي 8 لاعبين، ولن يستفاد الزمالك من الثلاثي الذي تم التعاقد معه هذا الموسم بجانب عدم استفادة الأهلي من سداسي.

غيابات الزمالك من القائمة الجديدة: عمر الوكيل (بكار) - خالد وليد - مصطفى بشير بينما غيابات الأهلي من القائمة الجديدة: محسن رمضان - التونسي أسامة الجزيري - أحمد سيسا - عمر ياسين - محمود نعمان - عمر سامي.

أما غيابات الزمالك من الراحلين عن الفريق: كريم أيمن - مصطفى دونجل - هشام شديد.

بينما غيابات الأهلي من الراحلين عن الفريق: محمود فايز - أحمد خيري - عمر حجاج - محمود عاصم - هادي حميدو - التونسي إسكندر زايد - التونسي يوسف معرف، بالإضافة لرحيل عبد الرحمن حميد حارس مرمى الفريق عقب بطولة العالم الأخيرة للاحتراف في بولندا على سبيل الإعارة.

س: من الأقرب للتتويج بدوري كرة اليد؟

ج: كان الزمالك يتصدر المسابقة بفارق نقطتين عن الأهلي، ويكفيه الفوز على سبورتنج والتعادل مع الأهلي فقط للظفر باللقب.