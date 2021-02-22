اخبار الرياضه

كل ما تريد معرفته عن قرار استكمال دورى كرة اليد بالقائمة القديمة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن قرار استكمال دورى كرة اليد بالقائمة القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الاتحاد المصري لكرة اليد عن موعد استكمال بطولة دوري كرة اليد المحترفين المصري عن الموسم الماضي 2019/2020 بنفس شروط المسابقة لذلك الموسم، أى بالقائمة القديمة، وهو ما نلقى عليه الضوء في السطور التالية..

س:متى تستكمل بطولة دوري كرة اليد؟

ج: أعلن اتحاد اليد استكمال البطولة يومي 1 و2 أبريل المقبل، وبنفس شروط المسابقة التي سبق إخطار الأندية بها.

س: ما هى المباريات المتبقية من دوري اليد؟

ج: يلعب الزمالك أمام سبورتنج، والأهلي ضد طلائع الجيش يوم 1 أبريل، بينما يواجه الأهلي فريق الزمالك يوم 2 أبريل على أن يتم الإعلان عن موعد المباراة ومكان إقامتها لاحقا.

س:ما هو ترتيب دوري كرة اليد قبل استكمال البطولة؟

ج: يحتل الزمالك الصدارة بـ 34 نقطة، بينما الأهلي ثانيا بـ 32 نقطة، وطلائع الجيش في المركز الثالث برصيد 30 نقطة وسبورتنج رابعا بـ 22 نقطة.

س:من يغيب عن الأهلى والزمالك بعد قرار استكمال المسابقة بالقائمة القديمة؟

ج: يغيب عن الزمالك من قائمة الموسم الماضي 3 لاعبين، بينما يغيب عن الأهلي من قائمة الموسم الماضي 8 لاعبين، ولن يستفاد الزمالك من الثلاثي الذي تم التعاقد معه هذا الموسم بجانب عدم استفادة الأهلي من سداسي.

غيابات الزمالك من القائمة الجديدة: عمر الوكيل (بكار) - خالد وليد - مصطفى بشير بينما غيابات الأهلي من القائمة الجديدة: محسن رمضان - التونسي أسامة الجزيري - أحمد سيسا - عمر ياسين - محمود نعمان - عمر سامي.

أما غيابات الزمالك من الراحلين عن الفريق: كريم أيمن - مصطفى دونجل - هشام شديد.

بينما غيابات الأهلي من الراحلين عن الفريق: محمود فايز - أحمد خيري - عمر حجاج - محمود عاصم - هادي حميدو - التونسي إسكندر زايد - التونسي يوسف معرف، بالإضافة لرحيل عبد الرحمن حميد حارس مرمى الفريق عقب بطولة العالم الأخيرة للاحتراف في بولندا على سبيل الإعارة.

س: من الأقرب للتتويج بدوري كرة اليد؟

ج: كان الزمالك يتصدر المسابقة بفارق نقطتين عن الأهلي، ويكفيه الفوز على سبورتنج والتعادل مع الأهلي فقط للظفر باللقب.

 

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا