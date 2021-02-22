شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن سلبية مسحة كورونا للبعثة فى تنزانيا قبل مواجهة سيمبا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد الدماطى، عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الأهلي فى تنزانيا، سلبية المسحة الطبية لجميع أعضاء البعثة. وتلقى الدماطى إخطارا رسميا من اللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والجهة المحلية المشرفة على إجراء المسحة، يفيد بسلبية المسحة الطبية للاعبين والجهاز الفني والإداري وجميع أعضاء البعثة فى تنزانيا.

وأجرت بعثة الأهلي فى تنزانيا مسحة طبية أمس الأول السبت؛ استعدادا لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا.



ويخوض الفريق مرانه الرئيسي اليوم على استاد «مكابا» في دار السلام بتنزانيا؛ استعدادا لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها الثالثة عصر غدٍ الثلاثاء.