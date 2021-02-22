شكرا لقرائتكم خبر عن عمر رضوان: قائمة الأولمبياد حق أصيل للجهاز الفني.. ونجتهد لتقديم الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمر رضوان، حارس مرمى نادي أسوان ومنتخب مصر الأولمبي، أن اختيار القائمة المشاركة فى أولمبياد طوكيو المُقبلة يظل حقا أصيلا للجهاز الفنى الذى يقوده المدرب القدير شوقي غريب، والذى يعتبر بمثابة الأب الروحى لجميع لاعبي هذا الجيل وصاحب خبرات تدريبية وإنجازات دولية كبيرة.

وقال عمر رضوان، فى تصريحات إعلامية، "حراس مرمى المنتخب الأولمبي يجتهدون وبكل قوة وحماس مع أنديتهم لنظل عند حسن ظن الجهاز الفنى للمنتخب ولمساعدة أنديتهم فى المنافسة بالبطولات المحلية، وهى منافسة شريفة من أجل المنتخب فى الأولمبياد".

وعن قائمة الأولمبياد وإمكانية انضمام حراس من أصحاب الخبرات قال رضوان، "بالتأكيد ستكون المنافسة لصالح المنتخب الأولمبي في النهاية، ويسعدنا أن نكتسب من خبرات الحراس الكبار، ولكن هذا أمر يخص الجهاز الفنى، أما دورنا كحراس أو لاعبين التركيز فى تقديم الأداء الأفضل لنيل ثقة الجهاز".

ويعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي قائمة أولمبياد طوكيو يوم 30 يونيو المُقبل.