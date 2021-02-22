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عمر رضوان: قائمة الأولمبياد حق أصيل للجهاز الفني.. ونجتهد لتقديم الأفضل

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القاهرة - سامية سيد - أكد عمر رضوان، حارس مرمى نادي أسوان ومنتخب مصر الأولمبي، أن اختيار القائمة المشاركة فى أولمبياد طوكيو المُقبلة يظل حقا أصيلا للجهاز الفنى الذى يقوده المدرب القدير شوقي غريب، والذى يعتبر بمثابة الأب الروحى لجميع لاعبي هذا الجيل وصاحب خبرات تدريبية وإنجازات دولية كبيرة.

 

وقال عمر رضوان، فى تصريحات إعلامية، "حراس مرمى المنتخب الأولمبي يجتهدون وبكل قوة وحماس مع أنديتهم لنظل عند حسن ظن الجهاز الفنى للمنتخب ولمساعدة أنديتهم فى المنافسة بالبطولات المحلية، وهى منافسة شريفة من أجل المنتخب فى الأولمبياد".

 

وعن قائمة الأولمبياد وإمكانية انضمام حراس من أصحاب الخبرات قال رضوان، "بالتأكيد ستكون المنافسة لصالح المنتخب الأولمبي في النهاية، ويسعدنا أن نكتسب من خبرات الحراس الكبار، ولكن هذا أمر يخص الجهاز الفنى، أما دورنا كحراس أو لاعبين التركيز فى تقديم الأداء الأفضل لنيل ثقة الجهاز".

 

ويعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي قائمة أولمبياد طوكيو يوم 30 يونيو المُقبل.

وحقق فريق أسوان فوزًا مثيرًا على الاتحاد السكندري، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، والمؤجلة من الأسبوع الثامن ضمن منافسات الممتاز هذا الموسم، وذلك على استاد الإسكندرية.

تقدم أسوان بهدف مباغت في الدقيقة الثانية من زمن المباراة عن طريق عبد العزيز موسى، فيما تكفل رزاق سيسيه بتعديل النتيجة مسجلا هدف التعادل في الدقيقة 30، وعاد أحمد سالم صافى ليضيف الهدف الثانى لتماسيح النيل في الدقيقة 77، وعزز محمد أسامة تقدم أسوان بالهدف الثالث في الدقيقة 83.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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