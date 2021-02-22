شكرا لقرائتكم خبر عن عمر رضوان: قائمة الأولمبياد حق أصيل للجهاز الفني.. ونجتهد لتقديم الأفضل والان مع تفاصيل الخبر
وقال عمر رضوان، فى تصريحات إعلامية، "حراس مرمى المنتخب الأولمبي يجتهدون وبكل قوة وحماس مع أنديتهم لنظل عند حسن ظن الجهاز الفنى للمنتخب ولمساعدة أنديتهم فى المنافسة بالبطولات المحلية، وهى منافسة شريفة من أجل المنتخب فى الأولمبياد".
وعن قائمة الأولمبياد وإمكانية انضمام حراس من أصحاب الخبرات قال رضوان، "بالتأكيد ستكون المنافسة لصالح المنتخب الأولمبي في النهاية، ويسعدنا أن نكتسب من خبرات الحراس الكبار، ولكن هذا أمر يخص الجهاز الفنى، أما دورنا كحراس أو لاعبين التركيز فى تقديم الأداء الأفضل لنيل ثقة الجهاز".
ويعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي قائمة أولمبياد طوكيو يوم 30 يونيو المُقبل.
وحقق فريق أسوان فوزًا مثيرًا على الاتحاد السكندري، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، والمؤجلة من الأسبوع الثامن ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وذلك على استاد الإسكندرية.
تقدم أسوان بهدف مباغت في الدقيقة الثانية من زمن المباراة عن طريق عبد العزيز موسى، فيما تكفل رزاق سيسيه بتعديل النتيجة مسجلا هدف التعادل في الدقيقة 30، وعاد أحمد سالم صافى ليضيف الهدف الثانى لتماسيح النيل في الدقيقة 77، وعزز محمد أسامة تقدم أسوان بالهدف الثالث في الدقيقة 83.