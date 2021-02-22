شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يعلن استكمال كأس موسم كورونا يومى 20 و21 إبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، استكمال مسابقة كأس مصر لموسم الكورونا يومى 20 و21 إبريل المقبل بمباريات الأهلى مع المعادى والزمالك مع طلائع الجيش.

وأكد مسئولو اتحاد كرة اليد أمس استكمال منافسات دورى المحترفين للرجال 2019 / 2020 يومى 1و 2 إبريل المقبلين بنفس شروط المسابقة لهذا الموسم، وتشهد الجولة قبل الأخيرة المحدد لها 1 أبريل مواجهات بين كل من، الأهلى مع طلائع الجيش والزمالك مع سبورتنج والأوليمبى مع هليوبوليس وسموحة مع البنك الأهلى، بينما تشهد الجولة الختامية المحدد لها يوم 2 أبريل لقاءات بين كل من طلائع الجيش مع الأوليمبى وسبورتنج مع سموحة وهليوبوليس مع البنك الأهلى ، والأهلى مع الزمالك .

وهناك اعتراضات من بعض الأندية على إقامة المباريات بقوائم الأندية فى الموسم المنتهي بسبب رحيل عدد من لاعبيه، مثلما يحدث فى الاهلي الذي يغيب عنه 14 لاعبا عن هذه المباريات.

وأرسل مسئولو نادى الزمالك خطابا رسميا لاتحاد كرة اليد أمس الأول،للمطالبة باستكمال الموسم المنقضي الذى شهد فترة توقف بسبب كورونا.

وكان اتحاد اليد قد حدد موعدا لإقامة اللقاء وسط الموسم الحالى، إلا أنه تم تأجيله مجددا؛ بسبب استضافة مصر لبطولة العالم خلال شهر يناير الماضى.