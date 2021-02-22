شكرا لقرائتكم خبر عن يوفيتش يلجأ لتحليل الأداء بالفيديو لشرح أخطاء نجوم الإسماعيلى بين الشوطين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لجأ الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش، للفيديو بين شوطى مباراة إنبى لشرح أخطاء اللاعبين فى الشوط الأول من المباراة، وقام المركز الإعلامي للنادي لأول مرة وحسب تكليف الجهاز الفنى بتحليل الأداء فى الشوط الأول وتحركات كل لاعب بأحدث التقنيات مع عمل ملخصات لأداء كل لاعب على حدة، بجانب تحليل للأداء الجماعى وتأثير الأداء الفردى عليه.
وشرح ديوفتش الأخطاء للاعبين وطرق تلافيها بين الشوطين فى غرفه الملابس بالفيديو، حيث يسجل المركز الإعلامى بالإسماعيلى التدريبات بالكامل، وتحركات اللاعبين والأداء الجماعي والفردي بناءً على طلب الجهاز الفني لتحديد مدى الاستجابة الفنية والبدنية للفريق ككل وكل لاعب بمفرده.
ومنح البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى للنادى الاسماعيلى لاعبيه راحة لمدة 48 ساعة عقب التعادل مع إنبى، على أن يستأنف الفريق تدريباته الأربعاء المقبل، حيث يدخل معسكرا مغلقا بمدينة العين السخنة لمدة أسبوع استعداداً لمواجهة الأهلى المقرر لها الاربعاء 10 مارس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري العام.
وتعادل الإسماعيلى مع إنبى بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الــ14 ببطولة الدورى المحلى.
تقدم الدراويش عن طريق محمد الشامى قبل أن يتعادل محمد حتحوت للفريق البترولى قبل نهاية اللقاء بدقيقتين ، بتلك النتيجة، رفع إنبي رصيده إلى 18 نقطة ليتساوى مع بيراميدز، ووصل الإسماعيلي إلى 9 نقاط بالتساوى مع الإنتاج الحربي صاحب المركز السادس عشر.
جاءت أحداث المباراة سريعة من جانب الفريقين ، وإن ظهر على لاعبو الإسماعيلى الرغبة القوية في مصالحة جماهيرهم بخطف نقاط المباراة واستطاعوا ترجمة ذلك سريعا بإحراز هدف السبق في الدقائق الأولى من المباراة ، وأضاع لاعبوه العديد من الفرص السهلة .
وفى الشوط الثانى حاول لاعبو إنبى الإعتماد على الهجمات المرتدة التي مثلت خطورة بعض الشئ على مرمى محمد فوزى حارس مرمى الإسماعيلى والتي من إحداها نجح الناشئ محمد حتحوت في إدراك هدف التعادل باللحظات الأخيرة .
ويستغل يوفيتش الفاصل الزمنى بين مواجهة إنبى والأهلى فى تجهيز لاعبيه نفسياً كما كلف الجهاز الطبى برئاسة محمد طه بسرعة تجهيز المصابين لمواجهة المارد الاحمر الصعبة أملا فى حصد النقاط الثلاث ضمن خطة تعديل وضع الدراويش بجدول الدوري.