شكرا لقرائتكم خبر عن يوفيتش يلجأ لتحليل الأداء بالفيديو لشرح أخطاء نجوم الإسماعيلى بين الشوطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لجأ الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش، للفيديو بين شوطى مباراة إنبى لشرح أخطاء اللاعبين فى الشوط الأول من المباراة، وقام المركز الإعلامي للنادي لأول مرة وحسب تكليف الجهاز الفنى بتحليل الأداء فى الشوط الأول وتحركات كل لاعب بأحدث التقنيات مع عمل ملخصات لأداء كل لاعب على حدة، بجانب تحليل للأداء الجماعى وتأثير الأداء الفردى عليه.

وشرح ديوفتش الأخطاء للاعبين وطرق تلافيها بين الشوطين فى غرفه الملابس بالفيديو، حيث يسجل المركز الإعلامى بالإسماعيلى التدريبات بالكامل، وتحركات اللاعبين والأداء الجماعي والفردي بناءً على طلب الجهاز الفني لتحديد مدى الاستجابة الفنية والبدنية للفريق ككل وكل لاعب بمفرده.