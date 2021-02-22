شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف كواليس رحلة الفريق من القاهرة للسنغال فى 5 دقائق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نادى الزمالك عن كواليس رحلة الفريق الكروى الشاقة من القاهرة إلى السنغال لمواجهة فريق تونجيث المقرر لها غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وعرض الموقع الرسمى للزمالك مقطع فيديو مدته 5 دقائق، كشف خلاله كواليس رحلة الفريق من مطار القاهرة الدولى حتى الوصول إلى العاصمة السنغالية داكار.

بعثة الزمالك شهدت معاناة فى الوصول إلى السنغال، حيث تأخرت في الوصول؛ بسبب ظروف الطيران قبل أن تتدخل الإدارة البيضاء وتخاطب الجهات المسئولة التي أنهت الأزمة ووصلت البعثة مساء أمس الأحد للسنغال.

وكان من المفترض أن تستغرق الرحلة من القاهرة إلى السنغال قرابة الثمانى ساعات، حيث تحرك الفريق فى السابعة مساء السبت، إلا أن عدم وجود تصريح بالطيران عبر الخطوط الجوية الموريتانية أدى لهبوط الطائرة فى الجزائر.

وتوجهت بعثة فريق الزمالك من مطار الجزائر إلى السنغال عبر الخطوط الجوية المالية، بعدما تأزم وصول البعثة إلى السنغال عبر المجال الجوى الموريتانى، الأمر الذى تسبب فى زيادة مدة الرحلة لخمس ساعات، واضطر الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو لإجراء تعديل على برنامج الفريق فور الوصول.