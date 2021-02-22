شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اليد يكرم شركة جنوب القاهرة للكهرباء لجهودها فى إنجاح المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، على توجيه الشكر لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء على الجهود المضنية التى بذلتها الشركة من أجل توفير جميع سبل النجاح خلال بطولة كأس العالم لليد التى استضافتها مصر خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الماضى.

وتوجه رئيس اتحاد كرة اليد لمقر شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، معربا عن امتنانه وتقدير اللجنة المنظمة للبطولة لما قدمته الشركة فى إنجاز توصيل التيار بصالة الدكتور حسن مصطفي بمدينة 6 أكتوبر فى زمن قياسى، وكذلك استقرار التيار خلال البطولة بدون مشاكل.

وقال هشام نصر إن صالة الدكتور حسن مصطفى كانت تحت الإنشاء وتم توصيل التيار لها ومد كابلات وعمل تغذية كاملة لها بواسطة شركة جنوب القاهرة.

حرص رئيس اليد على تقديم كرة كأس العالم وقميص المنتخب لرئيس الشركة تقديرا للجهود التي بذلها ممثلو الشركة لإنجاح البطولة.