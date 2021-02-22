شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجهاز الطبى بالزمالك يتابع حالة المصابين من السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على متابعة حالة اللاعبين المصابين الموجودين فى القاهرة، حيث تواصل الطبيب مع عمرو المطراوي أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي لمتابعة تنفيذ اللاعبين المصابين للبرنامج التأهيلي.

ويعاني محمود الونش مدافع الفريق من إصابة في الركبة، في حين يعاني حازم إمام من إجهاد عضلى، ويواصل كل من محمد عبد الشافي ومحمد عبد السلام أداء تدريبات تأهيلية.

ويقود المطراوى تدريب اللاعبين المستبعدين من رحلة السنغال، من أجل العمل على تجهيزهم لحين عودة بعثة الفريق عقب مواجهة تونجيث السنغالى.

ويلتقي الزمالك مع نظيره تونجيث السنغالي، المقرر لها غد الثلاثاء، في الجولة الثانية لمنافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني محاضرة فنية مع لاعبي الفريق، قبل انطلاق المران المقرر له في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب الذي يحتضن اللقاء.

ويشرح المدير الفني، بعض الأمور الفنية للفريق لتطبيقها في تدريب اليوم استعدادا للقاء بطل السنغال، خاصة وأن تدريب اليوم هو الأول والأخير للفريق قبل مواجهة تونجيث.