شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 10 مواجهات جمعت الفرق المصرية مع السنغالية قبل صدام الزمالك وتونجيث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى فريق الزمالك لمصالحة جماهيره حينما يواجه تونجيث السنغالي، فى ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها مساء الثلاثاء، الفارس الابيض وصيف النسخة الماضية من البطولة الأعرق على صعيد القارة السمراء، تعادل على ملعبه في الجولة الأولى سلبيا أمام مولودية الجزائر، وفى المقابل خسر بطل السنغال الجولة الأولى خارج الأرض أمام الترجي التونسي بطل نسختى 2018 و2019، بنتيجة 2-1.

وتعيش بعثة الزمالك حالة من الأرق خلال وجودها فى السنغال حاليًا، بسبب وجود عاصفة ترابية بالوقت الحالى، والتى تسببت فى حالة من الأرق لدى البعثة البيضاء، حيث يخشى الفريق أن تستمر تلك العاصفة خلال مواجهة تونجيث غدًا، الأمر الذى قد يؤثر على أداء اللاعبين.

ولم يلتق الزمالك مع فريق تونجيث من قبل في مختلف البطولات، ولكن الزمالك واجه الفرق السنغالية في 4 مباريات، فاز فى مباراتين وخسر مثلهما.

وسبق وخاضت الفرق المصرية 10 مواجهات أمام نظيرتها الفرق السنغالية في بطولات أفريقيا المختلفة، وتمتلك الأخيرة الأفضلية بالفوز 5 مرات، مقابل ثلاثة هزائم وتعادلين.

البداية كانت في دور المجموعات بدوري الأبطال عام 2000، عندما واجه الأهلي فريق جان دارك السنغالى.

وفاز الأحمر بالقاهرة 3-1، وأحرز له حسام غالي وعلاء إبراهيم وإبراهيم سعيد، وتعادلا في الإياب 1-1 وأحرز له علاء إبراهيم.



وفي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس موسم 2000، حقق الزمالك الفوز على أسيك نديامبور بنتيجة 3-1، وسجل له كل من أسامة نبيه وحسام عبد المنعم وعبد الحميد بسيوني، وخسر الفريق المصري في السنغال بهدف نظيف.



والتقى الأهلي مجددا مع جان دارك فى دور المجموعات عام 2002، وخسر الأحمر بالقاهرة 1-2 وأحرز هدفه أحمد بلال، وانهزم فى الإياب بنفس النتيجة، وأحرز له بلال أيضا هدفه الوحيد.



وواجه مصر المقاصة جينيريشن فوت عام 2018 في دوري الأبطال وتحديدا في الدور التمهيدي وخسر في السنغال 0-2، وتعادل سلبيا في مصر.

أما أخر المواجهات كان لقاء فريق الزمالك مع جينراسيون فوت الموسم الماضي في دوري الأبطال، وخسر الزمالك ذهابًا 2-1، وفاز إيابًا بهدف نظيف، ليصعد لدور المجموعات بعد أزمة ترتب عليها إعادة المباراة.