شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. شمس عمران لاعبة منتخب السلة: بحب التمثيل ونفسى أكون مصممة أزياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة و صالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "شمس عمران" لاعبة كرة السلة فى نادى سموحة، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد منتخب الناشئات، بالإضافة إلى بطولات جمهورية أو مناطق، وتتألق أيضاً من حيث الشيا كة والأناقة خارج صالات المنافسات.



شمس عمران

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟بحب قراءة الكتب جدا والتلوين والرقص.







من نجمك المفضل؟ من نجمك المفضل؟ نجمي المفضل هو أحمد حلمي و Tom Holland و في مجال الباسكت النجم المفضل بالنسبالي و قدوتي في اللعب هو مايكل جوردان ، و علي المستوي الشخصي والدي هو نجمي الوحيد و هو الدعم الدائم ليا .



لاعبة سموحة



من مطربك المفضل؟تامر حسنى وتايلور سويفت ، سلينا جوميز بالاضافة إلى هالزى. لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ من مطربك المفضل؟تامر حسنى وتايلور سويفت ، سلينا جوميز بالاضافة إلى هالزى. لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ كنت أتمني أني أكون عارضة أزياء أو مصممة أزياء و ممثلة وأتمني إني أقدر أوصل لحاجة من دي في المستقبل وأحقق حلمي .



اللاعبة على البحر

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟البان كيك، والـ teriyaki chicken

لما تتعاكسى فى الشارع ايه بيكون رد فعلك ؟

بيتحدد علي حسب الموقف نفسه بس في أغلب الاوقات بعتبر نفسي مش سامعة و بتجاهل الشخص و امشي







بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟ بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟ أنا بصراحة مش عارفة اختار لأني بحب الاتنين بس الكاجوال بيكون مريح أكثر والفورمال بيكون أنيق وشيك أكتر.



شمس عمران لاعبة السلة

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟امينة خليل، وهند صبرى ، وكمان ياسمين عبد العزيز .





ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية ؟هي بصراحة دي حاجة مقدرش احددها حاليا بس عامة ده هيكون معتمد أكثر على الشخصية مش علي الوظيفة أو الرياضة.





لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟بصراحة مظنش اني ممكن اسيب الرياضة غير لو أنا اللي عايزة ده و مش ممكن خالص يكون بسبب حد تاني أو أي حاجة تانية لأن في الأول والآخر ده قراري.