باتشيكو يفاضل بين المثلوثى وعيد لقيادة الجبهة اليمنى أمام تونجيث

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القاهرة - سامية سيد - يفاضل البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بين الثنائى حمزة المثلوثى وأحمد عيد لقيادة الجبهة اليمنى بدلاً من حازم إمام الذى استبعد من رحلة السفر إلى السنغال لمواجهة فريق تونجيث السنغالي بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السادسة مساء غد الثلاثاء.

ولم يستقر باتشيكو على بديل حازم إمام الذى سيقود الجبهة اليمنى أمام فريق تونجيث، خاصة إن حمزة المثلوثى عائد من الإصابة ولم يشارك فى المباريات منذ فترة وتم استبعاده من مواجهة الإسماعيلى الأخيرة بالدورى، وكذلك أحمد عيد الذى يتم الاعتماد عليه على فترات متباعدة.

وهناك خيار ثالث أمام باتشيكو، وهو الدفع بأحمد سيد زيزو لقيادة الجبهة اليمنى للزمالك أمام تونجيث السنغالى، خاصة أن زيزو يمتلك السرعات التى تساعده على التقدم فى حال الهجوم والارتداد السريع حال الدفاع.

ومن المنتظر أن يستقر باتشيكو على اللاعب الذى سيقود الجبهة اليمنى فى مباراته أمام تونجيث السنغالى، خلال المران الذى سيخوضه الفريق مساء اليوم على ملعب المباراة.

واستبعد حازم إمام من رحلة السفر إلى السنغال بعدم شعر اللاعب بإجهاد شديد فى الساعات الأخيرة قبل السفر، الأمر الذى دفع المدير الفنى لاستبعاد اللاعب من الرحلة خوفًا من تفاقم إصابته.